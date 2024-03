Kräfte tanken im Südburgenland

Pannonische Romantik und das entschleunigte Lebensgefühl des Südburgenlands – dafür steht der Schwabenhof in Hagensdorf bei Heiligenbrunn. Die Zimmer in drei Kategorien wurden 2023 renoviert und modernisiert. Ihr Stil ist geradlinig und freundlich, die Farbgebung harmonisch und in jeder Kategorie individuell. Besondere Erlebnisse verspricht das „Saunieren in den Baumwipfeln“. Durch die großen Panoramafenster der finnischen und der Biosauna sind der Garten und seine alten Bäume zum Greifen nah. Der neue Saunabereich des Hauses wurde übrigens topmodern im Juni 2023 eröffnet.

Tipp: Zum Schwabenhof gehört auch das historische Kellerstöckl im Kellerviertel in Heiligenbrunn, wo der legendäre Uhudler zu Hause ist. Und: Der Familienbetrieb ist das Radfahrerhotel im Südburgenland. Fahrräder können gerne geliehen werden.

Das Angebot

zwei Nächte inkl. Frühstück im Doppelzimmer „Isabella“ mit Balkon

ein Fondueabend inkl. Beilagen, Fleisch, Soßen, Salat und Dessert

ein Nachmittagskaffee mit Kuchen

ein Besuch beim Weingut Grosz mit Weinprobe (Eigenanreise)

ein „Schwabenhof“-Weinpaket als Heimreisegeschenk

Nutzung des Wohlfühl- und Relaxbereichs mit Saunen

Burgenland BonusCard

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preis:

2. November bis 17. Dezember 2023 um 235 Euro und

um und 13. März bis 28. April 2024 um 243 Euro jeweils für zwei Personen

Montag & Dienstag hat das Hotel nicht geöffnet.

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (zB.: Nächtigungs-, Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.)

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Landhotel Schwabenhof

7522 Hagensdorf 22



Tel: 03324 73 33

Mail: hotel@schwabenhof.at

Website: www.schwabenhof.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.