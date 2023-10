Wellnessurlaub am Millstätter See

Die Villa Postillion am Millstätter See ist ein Haus mit Seele, geprägt von der jahrhundertealten Geschichte und der Zeitlosigkeit. Das 4-Sterne-Hotel, das seit 80 Jahren im Familienbesitz ist, ist nie trendig und aufgeregt, aber immer aktuell, schlicht und schön. Die sonnenverwöhnte Waterfront-Lage direkt am Millstätter See und umgeben von den Nockbergen verleiht eine einzigartige Atmosphäre. Ob im Spa, am XXL-Balkon oder im Infinity-Pool: Hier können Sie die Seele baumeln lassen. Wem das nicht ausreicht, kann am See und Berg mit einem persönlichen Tourenguide aktiv sein. Die prämierte regionale Küche des Hauses mit eigener Netzfischerei am See genießen Sie beim Abendessen mit Seeblick. Die Gastgeber der Villa Postillion laden Sie in, im kommenden Herbst oder Frühling entspannte und genussvolle Tage am Millstätter See zu verbringen.

Das Angebot

Zwei Nächte im Doppelzimmer mit XXL-Balkon

Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbuffet

am Abend fünfgängiges Seensucht-Wahlmenü mit Seeblick

Benützung der gesamten Spa-Infrastruktur

ein Tageseintritt ins erste Kärntner Badehaus für zwei Personen (nur 50 Meter entfernt) mit sieben Saunen, großzügigen Ruheräumen uvm. (2400 Quadratmeter Innenfläche)

Fitness, Sport und Yogaprogramm

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis:

1. November bis 19. Dezember 2023 um 234 Euro im Doppelzimmer mit XXL Balkon

um im Doppelzimmer mit XXL Balkon 17. Februar bis 3. März 2024 um 214 Euro im Doppelzimmer mit XXL Balkon

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Villa Postillion

Kaiser-Franz-Josef-Strasse 106

9872 Millstatt am See

Tel. (04766) 2552



Mail: info@villapostillion.at

Website: villa-postillion.at

