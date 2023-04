Die Kleidung des eleganten Herren passt zur Altersangabe bei der Begrüßung. "Hello. My name is Nikola Tesla. I am 166 years old." Ja. Richtig gehört bzw. gelesen. "Hallo. Mein Name ist Nikola Tesla. Ich bin 166 Jahre alt", hat er gesagt. Und nach ein paar Sätzen glaubt man es ihm fast. So mitreißend und authentisch erzählt Boris Šušnjar in Ich-Form die Lebensgeschichte des Genies, dessen Namen manche Zeitgenossen nur von E-Autos kennen.