Der traditionsreiche Karneval von Venedig hat sich an diesem Wochenende aufgewärmt. Bei winterlichem Wetter verwandelte sich die Lagunenstadt am Samstagabend in einen Schauplatz mit Straßenkunst, Masken und Musik. Mehrere tausende Menschen drängten sich in geordneten Reihen am Ufer des Canal Grande, um der Eröffnung des Karnevals von Venedig 2023 beizuwohnen.

Eine Parade aus Masken und Künstlern zog vom Bahnhof Santa Lucia bis zum Markusbecken. An der Parade, die von einem großen Einhornkopf angeführt wurde, nahmen etwa 50 Künstler teil, die in den prächtigen Kreationen der venezianischen Ateliers gekleidet waren. Ein Opernquartett mit außergewöhnlichen Stimmen, Tänzer und Akrobaten unterhielten die Zuschauer. Die Show beinhaltete alle Symbole der venezianischen Karnevalstradition.

Das Karnevaltreiben in Venedig hat begonnen. © (c) IMAGO/ZUMA Wire (IMAGO/Us Comune Di Firenze)

Bis Faschingsdienstag

Die Hauptzeit des karnevalistischen Treibens bilden die zehn Tage bis zum Faschingsdienstag. Venedigs Karneval endet mit einem Schlussakkord - einem Konzert auf dem Markusplatz. Einer der traditionellen Höhepunkte des vielfältigen Programms ist der bekannte "Engelsflug", bei dem sich eine mehr oder weniger prominente Persönlichkeit - gesichert durch ein Seil - vom Campanile auf den Markusplatz hinunter schwingt.

Ein Hauch Villacher Fasching in Venedig: Panzerknacker gondeln durch die Kanäle. © (c) IMAGO/ZUMA Press (IMAGO/Us Comune Di Firenze)

Ohne Coroana-Restriktionen

Besonders beliebt sind die "klassischen" Masken und Motive des 17. Jahrhunderts, nicht selten "Produkte hoher Schneiderkunst", wie eine Venezianerin nicht ohne Stolz meinte. Dazu gehören etwa der bunte Arlecchino, der verschlagene Schurke Brighella oder der "dottore", der Pestarzt mit der Schnabelnase. Feste wurden in dieser Faschingszeit hauptsächlich in den Palazzi abgehalten. Zum ersten Mal seit dem Fasching 2019 findet der Karneval ohne Corona-Restriktionen statt. 2020 war er wegen der Pandemie ganz abgesagt worden.

Traditionelle venezianische Kostümierung. © (c) IMAGO/Xinhua (IMAGO/Jin Mamengni)

Feuerwerk

Der Karneval in Venedig wurde erstmals 1094 urkundlich erwähnt. Ende des 18. Jahrhunderts eroberte Napoleon die Republik. Im Tausch gegen die norditalienische Lombardei übergab er sie an Österreich. Die damit verbundenen Veränderungen brachten den Karneval zum Erliegen. Erst 1979 wurde er von Theaterleuten, Bildhauern und Malern wieder zum Leben erweckt. Kunstvolle Masken, aufwendige Kostüme und prunkvolle Bälle prägen jährlich das Bild der Lagunenstadt. Das Fest endet mit einem großen Feuerwerk.