Das Kulinarik- und Lifestyle-Magazin Falstaff hat zum dritten Mal seinen Hotelguide veröffentlicht, in dem sich die besten 1500 Hotels in Österreich, Südtirol, Deutschland und der Schweiz finden. Dabei wurden 2023 161 Newcomer, 387 Hotels, die zu den Aufsteigern zählen, aber auch 34 Häuser, die einen Abstieg hinnehmen mussten, verzeichnet.

Nach diesen Kriterien wurde gewertet: In das Testurteil sind die Kategorien Ambiente, Zimmer, Wellness, Service, Kulinarik und Lage eingeflossen. Das bestmögliche Ergebnis liegt bei 100 Punkten. Darüber hinaus gibt es neun „Readers Choice“-Kategorien. Das sind laut den Testern die besten zehn Adressen in Österreich.

So haben die Gäste gewertet

In den „Readers Choice“-Kategorien waren die Gäste am Zug, die Hotels zu bewerten. Unter dem Motto "Gourmet" sind das Hotel Trofana Royal (Ischgl), das Das Central (Sölden), das Spa-Hotel Jagdhof (Neustift im Stubaital), das Rote Wand Gormet-Hotel (Lech am Arlberg) und das Hotel Post (Lermoos) besonders beliebt.

In der Kategorie "Spa" sind das Hotel Krallerhof (Leogang), das Almwellness Hotel Pierer (Fladnitz), das Hotel Jungbrunn (Tannheim), das Genussdorf Gmachl (Bergheim bei Salzburg) und das Natur- und Wellnesshotel Höflehner (Haus im Ennstal) den Gästen besonders gut in Erinnerung geblieben.

100 Punkte gab es für das Chalet N in Lech am Arlberg © Chalet N

Bei Familien stehen das Naturhotel Forsthofgut (Leogang), das Schlosshotel Fiss (Fiss), das Moar Gut (Großarl), das Almfamilyhotel Scherer (Obertilliach) und das Familienresort Post (Unken) besonders hoch im Kurs.

Unter den Stadthotels werden das Park Hyatt Vienna, The Amauris Vienna und das Hotel Sacher Wien sowie das Hotel Sacher Salzburg und das Arthotel Blaue Gans (Salzburg) besonders gerne gebucht.

Für Designliebhaber empfehlen sich das Wiesergut (Saalbach-Hinterglemm), die Jufenalm BOHO (Maria Alm), das Coolnest (Ramsau im Zillertal), The Cõmodo (Bad Gastein) und The Leo Grand Hotel Vienna.

Bei den Chalets checken die Gäste besonders gerne im Priesteregg Premium Eco Resort (Leogang), dem Arula Chalets (Lech am Arlberg), den Golden Hill Country Chalets (St. Nikolai im Sausal), im Bergdorf Prechtlgut (Wagrain) und in den Senhoog Luxury Holiday Homes (Leogang) ein.