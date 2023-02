Kurz vor ihrem 15. Geburtstag bewarb sich die Krumpendorferin Alina Taschler als Model bei 1st Place Models, um eine internationale Modelkarriere zu starten. Etwas mehr als ein Jahr später liest sich Taschlers Bilanz beachtlich:

Bereits 2022 war sie als Model in London gebucht, es gab Anfragen aus Mailand und Südkorea, doch bei ihrem Management wollte man für ein zwei- bis dreimonatiges "Modelmovement" aufgrund des Alters noch etwas zuwarten. In der Zwischenzeit hatte das junge Modeltalent zahlreiche Buchungen in Österreich, unter anderem auch für eine Modeshow von Haute-Couture-Award-Austria-Siegerin Julia-Lara König.

Doch jetzt könnte die dunkelhaarige Schönheit vor ihrem Durchbruch stehen. Zusammen mit drei Agentur-Kolleginnen von 1st Place Models wird Taschler eines der Werbegesichter von Roberto Cavalli bei der großen Österreich-Werbekampagne des italienischen Modeschöpfers und Designers. Eine traumhafte Suite im Wiener Luxus-Hotel Imperial war die Kulisse dafür. Der Anlass: Kürzlich hatte in Wien am Bauernmarkt der erste Roberto Cavalli Frontstore in Österreich eröffnet, Manuela und Ernst Fischer gelang es, die italienische Luxusmarke von den Vorzügen der Donau-Metropole zu überzeugen und die Generalvertretung des Stardesigners für Österreich zu übernehmen.

Top-Fotograf verpflichtet

Für das Kampagnen-Shooting wurde Top-Fotograf Michael "Mike" Lehner verpflichtet und einige der besten und talentiertesten österreichischen Models, darunter eben auch Alina Taschler. Neben Taschler waren bei der Kampagne das Vorarlberger Ex-ÖSV Talent Linda Hiller, die Niederösterreicherin Ann-Kathrin Johannides sowie die Burgenländerin Leni Föger gebucht. "Alina Taschler darf sich jetzt auf einen Karriereschub freuen, es gibt bereits die ersten neuen Anfragen seit ihrem bisherigen größten Karriere-Erfolg", heißt es in einer Aussendung von 1st Place Models.