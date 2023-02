Die Skisaison steuert auf ihren Höhepunkt zu, und auch Schnee und Kälte haben in den letzten Wochen nicht auf sich warten lassen. Bei so manchen ist die Lust auf Skifahren oder Snowboarden dadurch gesteigert worden. Doch die Teuerung macht auch vor dem Skipass nicht Halt und so können auch die Kosten, die ein oder mehrere Tage im Schnee mit sich bringen, enorm sein.

Das Ferienhaus-Portal Holidu hat aus diesem Grund eine Kosten-Nutzen-Rechnung angestellt und die Preise aller Skigebiete mit mehr als 20 Pistenkilometern für Österreich, aber auch für die Schweiz, Frankreich und Italien verglichen. Um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermitteln, wurde der durchschnittliche Preis pro Person und Tag während der Hoch- und Nebensaison für Skipass und Unterkunft recherchiert.

Und das ist das Ergebnis:

1 Koralpe

Auf der Koralpe beträgt der durchschnittliche Preis pro Person und Tag für Skipass und Unterkunft 55 Euro. Im Vergleich zu den anderen Skigebieten ist das Tagesticket mit knapp 30 Euro das günstigste in der Wertung. Es gibt zahlreiche Angebote für Familien und am Wochenende auch einen Shuttleservice.

Gesamte Pistenkilometer: 24 km

Kosten pro Pistenkilometer: 2,29 Euro

2 Werfenweng

Werfenweng im Pongau im Salzburger Land liegt an der Tauernautobahn, ist also mit dem eigenen Auto einfach zu erreichen. Durchschnittlich zahlen Schneebegeisterte pro Tag insgesamt 72 Euro, wobei sich die Preise für Skipass und Unterkünfte zwischen Hoch- und Nebensaison doch unterscheiden.

Gesamte Pistenkilometer: 27 km

Kosten pro Pistenkilometer: 2,65 Euro

3 Almenwelt Lofer

Viele blaue Pisten finden sich unter den 46 Pistenkilometern – aus diesem Grund ist das Skigebiet auch bei Familien besonders beliebt. Gefahren und gecarvt wird in Salzburg an der Grenze zu Tirol, bezahlt werden durchschnittlich 81 Euro. Ein Tagesticket zur Hochsaison kostet einen Erwachsenen allerdings bereits knapp 50 Euro. Die Preise werden niedriger, wenn später in den Skitag gestartet wird, und es gibt einige Angebote für Familien. So fahren beispielsweise jeden Samstag Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos, wenn beide Elternteile bereits einen Skipass gekauft haben.

Gesamte Pistenkilometer: 46 km

Kosten pro Pistenkilometer: 1,77 Euro

4 Hochzeiger/Jerzens

Hoch im Tiroler Pitztal zahlt man für einen Skitag durchschnittlich 86 Euro. Das Plus sind aber nicht nur die Skipisten, sondern etwa auch die alternativen Angebote. Wie eine sechs Kilometer lange Rodelbahn oder ein Snowpark für Ski- und Snowboardfahrer.

Gesamte Pistenkilometer: 40 km

Kosten pro Pistenkilometer: 2,14 Euro

5 Steinplatte – Waidring

Die Steinplatte ist im Tiroler Waidring, im Dreiländereck Tirol–Salzburg–Bayern, gelegen. Für Unterhaltung sorgt etwa ein Snowpark mit mehr als 50 Elementen, Langlaufloipen sind auf der Winklmoosalm zu finden. Durchschnittlich kostet der Spaß 88 Euro am Tag.

Gesamte Pistenkilometer: 42 km

Kosten pro Pistenkilometer: 2,09 Euro

6 Goldeck

Goldeck, am Millstätter See gelegen, ist ein weiterer Vertreter aus Kärnten in diesem Ranking. Zu bieten hat das Skigebiet abseits von Liften und Pisten ein riesiges Kinderland und auch einen Skitourenlehrpfad. Durchschnittlich kostet ein Skitag 88 Euro.

Gesamte Pistenkilometer: 25 km

Kosten pro Pistenkilometer: 3,54 Euro

7 Tauplitz – Bad Mitterndorf

89 Euro zahlt man pro Person und Tag durchschnittlich auf der Tauplitz in Obersteiermark. Zahlreiche Pisten oberhalb der Baumgrenze machen ausschweifendes Carven möglich.

Gesamte Pistenkilometer: 43 km

Kosten pro Pistenkilometer: 2,08 Euro

8 Bergeralm

Sieben Lifte finden sich im Skigebiet Bergeralm in Steinach am Brenner – auch eine 8er-Gondelbahn ist darunter. Für Familien gibt es zahlreiche Angebote, so ist für Kinder bis Jahrgang 2015 die Liftbenutzung gratis. Durchschnittlich kostet der Skitag für einen Erwachsenen 91 Euro.

Gesamte Pistenkilometer: 29 km

Kosten pro Pistenkilometer: 3,14 Euro

9 Großglockner – Heiligenblut

Spektakulär ist die hochalpine Lage des Skigebiets am Großglockner, des höchsten Berges Österreichs. Neben 55 Pistenkilometern gibt es auch eine Freeride-Arena sowie fünf markierte Skirouten. Durchschnittlich kosten Unterkunft und Skipass pro Tag und Person 92 Euro.