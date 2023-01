Klingt gar nicht so schlecht, das Angebot: Drei Tage in Linz mit Hotel inklusive Frühstück, Eintritt ins ARS-Electronica Center und Stadtplan werden um 118 Euro pro Person auf einer in Wien ansässigen Reiseplattform beworben. Geteilt wurde dieses Angebot auch Samstagmittag auf Facebook in einem Posting: "Es gibt viele Optionen, Linz auf neuen Wegen zu erkunden", steht noch zum Gusto machen dabei.

Diese "neuen Wege" sind dabei allerdings wirklich neu: Beworben wird das Angebot nämlich eindeutig mit Fotos aus Graz - dem Uhrturm samt Blick über die Stadt und der Herrengasse mit dem Eisernen Tor und einer Grazer Bim im Vordergrund. Auch das Hotel Süd samt seiner Schnecke am Dach, das ebenfalls eindeutig in Graz und nicht in Linz liegt, ist in den Fotos zu erkennen.

Screenshot von kurzurlaub.at auf Facebook, aufgenommen am Samstag ©

Das Hoppala bleibt freilich nicht unbemerkt: "Wurde der Uhrturm nach Linz versetzt?" fragt eine Userin, "Ich würde von Graz abfliegen, bin gespannt wie lange der Flug dauert", schmunzelt ein anderer Fan. "Die Grazer waren mir immer schon sympathisch! Jetzt haben sie auch noch den Uhrturm an Linz verliehen", lobt ein weiterer. Und einer schießt mit einem schnell gebastelten Bild, bestehend aus dem Pariser Eiffelturm und der Aufschrift "Kommen Sie nach Graz", gleich den Vogel ab.

Bleibt abzuwarten, wie lange es dauert, bis die Social-Media-Verantwortlichen der Plattform reagieren - und ob es vielleicht sogar Kunden gibt, die nun wegen der schönen Graz-Fotos nach Linz reisen ...?