Geschick und noch mehr Glück braucht man, wenn man beim Goldwaschen erfolgreich sein will. In Rauris finden sogar Wettbewerbe statt © Styria/Helmuth Weichselbraun

Wahrscheinlich lachen sie seit Jahren über die Pointe, dass ihre Cowboyhüte nur so wackeln. „Gold is where you find it“, steht groß auf dem Handbuch des Goldwasch-Sets, made in USA. Wörtlich übersetzt: Gold ist, wo du es findest. Großartig! Was würde man ohne diesen vertraulichen Hinweis machen? Ein späterer Blick ins Internet versöhnt einen mit den Herstellern und hebt die Englischkenntnisse. „Gold is where you find it“ ist eine alte Redewendung, die besagt, dass wahre Werte subjektiv sind. Die Betonung liegt auf dem „you“ (du) – nicht auf dem „Gold“.