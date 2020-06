Facebook

Das Wetter ist schuld. Das sagen die, die im Urlaub gerne um zwei Uhr in der Früh aufstehen, damit sie um fünf auf einem trostlosen Flughafen sind und dort stundenlang auf den Abflug warten. Oder die, die sich tagelang in größter Hitze über verstopfte Autobahnen nach Süden quälen. Um endlich in jenen Breiten zu landen, wo die heißeste Jahreszeit noch viel heißer ist als bei uns. Dort liegen sie dann Haut an Haut in den „Hotspots“ und genießen schwitzend das Nichtstun zwischen Mittags- und Abendbuffet. Man bucht Sonnengarantie und flüchtet spätestens ab 10 Uhr vormittags erschöpft in den spärlichen Schatten.