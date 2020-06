Wenn alle zum See wollen und man trotzdem Abstand wahren muss, braucht’s Alternativen. Zum Beispiel die kaum bekannten der insgesamt 1270 Kärntner Seen. Hier sind acht konkrete Tipps für das Badevergnügen abseits der Massen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© tinefoto.com/KÄRNTEN WERBUNG

Rauschelesee. Wer je mit Kleinkindern zum Baden war, weiß: Gute Übersichtlichkeit und ausreichend Entertainment retten den Tag. Was das angeht, ist der Rauschelesee herausragend. Unweit von Klagenfurt gelegen, ist er eine gute Alternative zum oft übervölkerten Wörthersee. Im Familienstrandbad Rauschelesee gibt’s großzügige Liegewiesen, seichte Wasserzugänge sowie ein solides Strandbuffet für den Hunger zwischendurch. Und vor allem: den großen Natur-Erlebnisspielplatz, der nach dem Vorbild der Pfahlbauten im Keutschacher See gestaltet wurde. Kleinkinder lieben diese begehbaren Holzhütten auf Stelzen oder Kletterstämme und Wippen in Form von Einbaumbooten. Ergänzt von einem Sandspielbereich für die ganz kleinen und einer Naturbeobachtungsstation für die größeren Kinder sollte hier zwischen den Baderunden für jeden was dabei. Und die Eltern lassen sich derweil die Sonne auf den Bauch scheinen. Ein guter Ort für einen relaxten Sommertag.