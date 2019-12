Facebook

Schütteln, schon steht der Stephansdom im Schneesturm © Wien Tourismus/Christian Stemper

Glaubt man den Wetterfröschen, dann sieht es so aus, als ob diese Weihnachten wieder einmal nicht weiß würden. Wen die Schneesehnsucht quält, der kann in die Berge fahren. Oder in den 17. Wiener Gemeindebezirk Hernals. Dort schneit es nämlich an 365 Tagen im Jahr. Wenn man nur kräftig genug schüttelt.