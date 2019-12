Kühtai, Obergurgl-Hochgurgl und Kitzbühel sind laut einer aktuellen Auswertung die teuersten Skigebiete Österreichs. Aber wo fährt man am günstigsten ab?

© Valeriy Kachaev

Die Kühtai, Obergurgl-Hochgurgl und Kitzbühel sind laut einer Auswertung der Ferienhaus-Suchmaschine Holidu die teuersten Skigebiete in Österreich. Ein Pistentag mit Liftkarte und Unterkunft liegt dort zwischen 155 und 162 Euro pro Urlauber und Tag in der Hauptsaison. Am günstigsten ist der österreichische Winterurlaub im Lavanttaler Skigebiet. Hier betragen die durchschnittlichen Kosten pro Tag Ende Dezember nur knapp 44 Euro.