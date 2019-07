Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nostalgie-Schifffahrt am Attersee © SALZKAMMERGUT TOURISMUS

"Ich sehne mich hinaus wie noch nie“, schrieb der Maler Gustav Klimt 1901 aus dem heißen Wien an seine Muse Emilie Flöge. Die weilte am Attersee, den Klimt in seinen Briefen gerne als „dort“ umschrieb. Klimt steht noch heute idealtypisch für die klassische Sommerfrische, er verbrachte 16 Sommer am See und malte dort außergewöhnliche, heute außergewöhnlich teure Bilder.