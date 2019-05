Facebook

Berge und Seen hat man bei dieser Biketour im Salzkammergut stets im Blick © Montage: ADOBE STOCK/ÖSTERREICH WERBUNG

Wir beginnen mit Grundregel Nummer eins: keine Biketour ohne Badehose. Das gilt von Ostern bis Allerheiligen bei jedem Wetter und in jedem Gebiet. Denn erstens kann es auch an Regentagen aufklaren. Zweitens taucht fast immer irgendwo unvermutet ein See, ein Teich oder eine Flussbucht auf. Und dann heißt es: runter vom Bike, raus aus dem Gwand, rein ins Wasser. Denn der Mensch lebt nicht am Rad allein.