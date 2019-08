Facebook

„Flying Waters“. 70 Meter über dem Wasserfall gleitet man am Seil entlang zum Kraftwerk, der „Keimzelle“ der Künstler © MAX STEINBAUER

Lag es am Thermalwasser oder auch an den frivolen Spielen im Badehaus, in dem Männer und Frauen gemeinsam in einem großen Zuber planschten? Dem historischen Kurort Bad Gastein wurde seit jeher eine befruchtende Wirkung nachgesagt. Dank einer Kur seiner Mutter soll auch Mozart geboren worden sein. Zahlreiche Künstler verdanken dem mondänen Alpenkurort fruchtbare Werke: Gustav Klimt, Gustav Mahler, Franz Schubert, Johann Strauß oder Thomas Mann, dessen „Zauberberg“-Ausspruch „Auf den Bergen wohnt die Freiheit“ Pate steht für das internationale Kunst- und Kulturfestival „sommer.frische.kunst“, das in den letzten acht Jahren 60 Künstler angezogen hat.