Saint-Tropez, das Jetset-Städtchen an der Côte d’ Azur © FOTOLIA

Ja, es ist die Côte d’ Azur, die mich immer wieder aufs Neue fasziniert, begeistert und bei jeder Abreise mit viel Wehmut und Sehnsucht auf das „nächste Mal“ erfüllt. Ja, ich liebe den Hauch von Luxus an diesem wundervollen Küstenabschnitt, wobei ich Araber und Russen, sofern sie sich nicht benehmen können, einfach ausblende. Und ja: Mein absoluter Lieblingsort ist Saint-Tropez. Das Jetset-Städtchen muss ich einmal im Jahr „haben“.

Natürlich ist die Romantik von einst, als in den 50ern und 60ern noch Brigitte Bardot den Strand von Pampelonne verzauberte oder der unsterbliche Louis de Funès die Welt zum Lachen brachte, lange vorbei. Heute sitze ich in Saint-Tropez im Hotel „La Résidence de la Pinède“ mit seinem kleinen, feinen Privatstrand und kann mich nicht satt essen an den Kreationen des einzigen 3-Sterne Kochs der Region, Arnaud Donckele, den Chef im Restaurant „Vague d’Or“. Da blicke ich hinaus auf das azurblaue Meer, trinke einen Rosevon Ott und baumle mit der Seele, dass mir schwindlig wird.

Mein geliebtes Wien ist dann ganz weit weg. Den Alltag an der Côte bestimmt allein der Gedanke: „Wo werde ich heute zu Abend essen“. Was für ein privilegiertes Leben, für das ich gar nicht genug dankbar sein kann!