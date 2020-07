Facebook

Catania, die zweitgrößte Stadt Siziliens © ingusk/stock.adobe.com

Die Piazza Duomo in Catania ist Treffpunkt zum Einkaufstratsch und Kaffeetrinken zur Morgenzeitung. Üblicherweise, denn derzeit ist sie so gut wie verwaist. Auch die Einkaufsmeile Via Etnea oder die Via Gesualdo Clementi, wo es sonst typisch sizilianisch nur so brummt, ist mehr als überschaubar besucht. Dafür ist die Maske allgegenwärtig – und in öffentlichen Räumen vorgeschrieben.