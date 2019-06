Facebook

Der Lago Maggiore ist der zweitgrößte See Italiens © EleSi/stock.adobe.com

Erwischt! Noch bevor Reiseleiterin Diana mit ihren Ausführungen beginnt, weist sie mit ernstem Ton darauf hin, dass Tiramisu kein piemontesisches Dessert ist. „Das bekommst du inzwischen auf der ganzen Welt, aber im Piemont kriegst du wesentlich schmackhaftere Speisen“, erklärt sie. Ja, die Piemontesen sind stolze Leute. Stolz auf ihre Landschaft, stolz auf ihre Städte, auf ihre Kultur und natürlich auf ihre Kulinarik.

Kein Wunder, wer in der norditalienischen Region unterwegs ist, der darf sich auf eine Vielzahl von Schönem freuen. „Das fängt in Turin an und hört am Lago Maggiore nicht auf“, freut sich Diana. Turin eignet sich dank toller Verkehrsanbindungen (internationaler Flughafen, Bahnhof und natürlich Autobahn) als perfekter Startpunkt einer Reise durch die norditalienische Provinz, auch wenn schon die Stadt alleine einen mehrtägigen Aufenthalt wert ist.

Top 10: Zehn Orte im Piemont, die man gesehen haben sollte Sich in Turin zu verlaufen, ist fast unmöglich, denn der Mole

Antonelliana ist von überall zu sehen. Die Stadt eignet sich

dank toller Verkehrsanbindungen (internationaler Flughafen,

Bahnhof und natürlich Autobahn) als perfekter Startpunkt

einer Reise durch die norditalienische Provinz Piemont. Aber sie selbst ist schon einen mehrtägigen Auftenthalt wert. zm_photo/stock.adobe.com (ZdenÄ›k Matyáš) Turin wandelte sich von einer Industriestadt, geprägt von Fiat, zu einem Kultur-Schmelztiegel, für den nicht zuletzt das Königshaus Savoyen verantwortlich war. So gehört etwa der Palast im Nordosten der Stadt zum Pflichtprogramm. Renáta Sedmáková/stock.adobe.com Wer die Stadt in diese Richtung verlässt, macht sich auf den Weg Richtung Lago Maggiore. Der 212,5 Quadratkilometer große See erstreckt sich vom Piemont über die Lombardei bis in den Schweizer Kanton Tessin. dudlajzov/stock.adobe.com Der See sorgt für ein Mikroklima, das eine sehr interessante Vegetation mit sich bringt. Die Westseite des 66 Kilometer langen Lago Maggiore gilt als besonders privilegiert. Hier gedeihen neben Mimosen und Kamelien auch Feigen-, Oliven- oder Zitrusbäume. EleSi/stock.adobe.com Der Ort Cannobio lädt zu einem Spaziergang an der mit Palmen gesäumten Uferpromenade ein. Was man von dort nicht sehen kann, ist die schöne Insel, die Isola Bella. mojolo/stock.adobe.com Zum Glück bringen einen Schiffe (zum Beispiel von Stresa oder Baveno) auf die Borromäischen Insel zum dortigen Palazzo Borromeo mit seinen berühmten Gärten. mojolo/stock.adobe.com Der Palazzo Borromeo und seine Gärten sind ein Schmuckstück barocker Kunst, die – einem großen Schiff gleichend – durch das Wasser des Lago Maggiore gleiten. Die Gartenanlagen erheben sich treppen- und pyramidenförmig nach antikem Vorbild und sind mit Balustraden eingefasst, auf denen zahlreiche Statuen von mythologischen Helden und Tieren verteilt sind. Bergfee/stock.adobe.com Abseits der Touristenpfade liegt Mergozzo am gleichnamigen See, der nur durch einen schmalen Landstrich vom Lago Maggiore getrennt ist. Das Städtchen mit seinen schmalen Gassen, das durch den Granit- und Marmorabbau bekannt geworden ist, wirkt so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Jan Cattaneo/stock.adobe.com Das Dorf Vogogna zählt zu recht zur Vereinigung "Die schönsten Orte Italiens" und beherbergt eine Burg, die 1348 von Giovanni Visconti - dem damaligen Bischof von Novara - erbaut wurde. Zwischen 1900 und 1998 wurde sie aufwändig renoviert. stefanopez/stock.adobe.com Wer den Sport liebt, ist im nahen Naturpark Alpe Veglia richtig. Der Park an der Grenze zur Schweiz lädt zu Wanderungen ein. Und wer wandert, hat sich dann selbst gemachten Käse, Wein und Speck verdient. rmarinello/stock.adobe.com (Roberto Marinello) 1/10

Turin wandelte sich von einer Industriestadt, geprägt von Fiat, zu einem Kultur-Schmelztiegel, für den nicht zuletzt das Königshaus Savoyen verantwortlich war. So gehört etwa der Palast im Nordosten der Stadt zum Pflichtprogramm.

Wer die Stadt in diese Richtung verlässt, macht sich auf den Weg Richtung Lago Maggiore. Der 212,5 Quadratkilometer große See erstreckt sich vom Piemont über die Lombardei bis in den Schweizer Kanton Tessin. „Aber zum größten Teil liegt er im Piemont“, betont Alberto, der Touristen rund um den See führt und viel zu erzählen hat. Und es gibt auch viel zu erzählen und noch mehr zu sehen.

Der See sorgt für ein Mikroklima, das eine sehr interessante Vegetation mit sich bringt. Die Westseite des 66 Kilometer langen Lago Maggiore gilt als besonders privilegiert. Hier gedeihen neben Mimosen und Kamelien auch Feigen-, Oliven- oder Zitrusbäume. Der Ort Cannobio lädt zu einem Spaziergang an der mit Palmen gesäumten Uferpromenade ein. Was man von dort nicht sehen kann, ist die schöne Insel, die Isola Bella. Zum Glück bringen einen Schiffe zum Palazzo Borromeo und den berühmten Gärten.

Reisetipps Die Provinz Piemont im Norden Italiens bietet beides, Stadt und Land, pulsierende Urbanität und atemberaubend schöne Landschaften.

Anreise. Sowohl Flüge von Österreich via Frankfurt nach Turin oder direkt nach Mailand als auch eine Zugfahrt sind möglich. Diese Reise wurde unterstützt vom Tourismusverband Piemont.

Abseits der Touristenpfade liegt Mergozzo am gleichnamigen See, der nur durch einen schmalen Landstrich vom Lago Maggiore getrennt ist. Das Städtchen mit seinen schmalen Gassen, das durch den Granit- und Marmorabbau bekannt geworden ist, wirkt so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Eine ältere Dame sagt „Buongiorno“ und frönt vor ihrem Haus sitzend dem „dolce fare niente“, dem süßen Nichtstun.

Wer den Sport liebt, ist im nahen Naturpark Alpe Veglia richtig. Der Park an der Grenze zur Schweiz lädt zu Wanderungen ein. Und wer wandert, hat sich dann selbst gemachten Käse, Wein und Speck verdient. Natürlich sind die Piemontesen auch darauf stolz.