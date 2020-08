Facebook

Die Reihen an den Stränden sind ausgedünnt © Freesurf - stock.adobe.com

Vor der Erholung noch ein bisschen Nervenkitzel: Nach dem Aussteigen aus dem Flieger am Flughafen Karpathos entscheidet sich, ob man zum Coronatest muss oder nicht. Am Schalter wird man entweder nach rechts direkt in den Urlaub durchgewinkt – oder nach links zum Testteam geschickt. Die Krankenschwester arbeitet in voller Schutzausrüstung und es sind nicht nur Stichproben, sondern tatsächlich ein guter Teil der österreichischen Ankömmlinge, die zum Abstrichtest müssen. Ein Algorithmus entscheidet, wer getestet wird, das Prozedere dauert nur Minuten. Wir starten direkt in den Urlaub.