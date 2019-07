Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf einem Felsen thront die Kirche Àgios Ioánnis sto Kastrí. Sie wurde berühmt durch den Kinofilm „Mamma Mia“ © Martina Pachernegg

Türkisblau glitzert das Meer im Sonnenlicht. Eine Brise weht über die sanften Wellen, während das Ausflugsboot rhythmisch im Takt der Wellen schaukelt. Auf der „Kalypso“ geht es vom Hafen der griechischen Stadt Skiathos auf der gleichnamigen Insel nach Norden zum Strand Lalaria, an dem weiße kleine Kieselsteine das Ufer säumen. „Sie sind ein beliebtes Souvenir. Aber bitte lasst alle liegen, sonst gibt es bald keine mehr“, ertönt die Stimme von Vesna Levkovska aus dem Lautsprecher, bevor man sich auf in die Fluten macht. Nach der Hitze an Bord des Schiffs ist das kühle Meer eine willkommene Abwechslung.

Auf der

Gerade an heißen Tagen ist ein Besuch im Kloster Evangelistria auf einem Hügel nördlich der Stadt Skiathos eine gute Idee. Die meterhohen Bäume spenden Schatten und die selbst gebackenen Orangenkekse der Mönche sorgen für Gaumenfreuden. Wenn man Glück hat, begegnet einem einer der drei noch dort lebenden Gottesmänner. Gerassimos spaziert nämlich gerne in seiner schwarzen Ordenskleidung zwischen den klösterlichen Gebäuden umher und steht Besuchern Rede und Antwort. „Ich bin seit 26 Jahre hier. Von Kairo bin ich über Umwege auf der Insel gelandet“, erklärt Gerassimos mit einem Schmunzeln.

Gerassimos ist seit 26 Jahren auf Skiathos © Martina Pachernegg

Bei gutem Wetter kann man vom Hügel aus die Nachbarinsel Skopelos sehen. So viel Trubel es auf Skiathos gibt, so ruhig und beschaulich geht es auf Skopelos zu. Beide Inseln gehören zur Inselgruppe der Nördlichen Sporaden. Mit der Fähre gelangt man in wenigen Minuten von einer Insel zur nächsten. Sobald man aber Skopelos betritt, wird man in den Bann von „Mamma Mia“, dem Kinofilm, gezogen. „Freilich war der Film ein Glückstreffer für die Insel. Aber die Filmemacher wären gar nicht erst gekommen, wenn es nicht so schön bei uns wäre“, sagt Dimitris Tasos. Eigentlich betreibt er das Universitätscafé von Thessaloniki, im Sommer wird er aber künftig am Strand Glisteri Gäste bewirten. „Den Strand haben wie von der Kirche gepachtet und alle Möbel selbst gebaut. Das war die beste Entscheidung meines Lebens“, lacht er.

Freilich war der Film ein Glückstreffer für die Insel. Aber die Filmemacher wären gar nicht erst gekommen, wenn es nicht so schön bei uns wäre Dimitris Tasos

Bekannt ist die Insel aber vor allem für die „Mamma Mia“-Kulissen. So wurden am „Paralia Kastani“-Strand die meisten Strandszenen gedreht. Besonders beliebt sind Hochzeiten auf dem Felsen vor der Küste, in der romantisch anmutenden Johanneskapelle. Bis zu 112 Paare traut Standesbeamtin und Vizebürgermeisterin Athina Ntaki hier pro Saison.

So leichtfüßig wie Meryl Streep im Film die steilen Stufen hinaufgelaufen ist, fällt es den meisten Brautpaaren wohl nicht. Schließlich müssen 200 bezwungen werden, um zur Kapelle zu gelangen. Ein schon beinahe kitschiger Anblick bietet sich dem erschöpften Besucher dann auf dem Plateau: Die klitzekleine Kapelle wird von einem Olivenbaum und einer Holzbank umrahmt.

Griechenland: Entspannung auf Griechisch 1: Ausflugsboot "Kalypso" Mit dem Ausflugsboot "Kalypso" kann man die Inseln der Nördlichen Spooraden vom Meer aus erkunden. Ein Höhepunkt ist der Stand "Lalaria" auf Skiathos. Martina Pachernegg 2: Kloster Evangelistria Mönch Gerassimos ist seit 26 Jahren Mönch im Kloster Evangelistri. Er ist einer der letzten drei Mönche des Klosters. Mit etwas Glück begegnet man ihm am großen Platz. Martina Pachernegg 3: Strand "Koukounaries" auf Skiathos Der Strand "Koukounaries" auf Skiathos ist sehr beliebt. Neben Wassersportanlagen besticht der Strand durch die Lagune, die unter Naturschutz steht. Martina Pachernegg 4: Strand Glisteri auf Skopelos Dimitris Tasos betreibt eigentlich das Universitätscafé von Thessaloniki. In den Sommermonaten ist er in seiner Standbar am Strand von Glisteri auf Skopelos zu finden. Martina Pachernegg 5: Käsestrudel Der mit Feta gefüllte Strudel ist klassisch für die Sporaden. Die Bäuerinnen stellen ihn selbst her Martina Pachernegg 6: Fähre Mit der Fähre kommt man rasch und unkompliziert von einer Insel zur nächsten. Martina Pachernegg 7: "Mamma Mia"-Drehorte Reiseleiterin Cherry kennt sich aus Skopelos aus. Mit Begeisterung erklärt sie die Drehorte vom Kinofilm "Mamma Mia". Hier, der Kastani-Strand. Martina Pachernegg 8: Bierbrauerei Konstantinos Lemonis hat in der Altstadt von Skopelos eine Brauerei. Er schenkt selbstgebrautes Bier aus. Martina Pachernegg 9: Cappuccino freddo Ein eisgekühlter Cappuccino nach griechischer Art erfrischt an heißen Sommertagen. Im Hotel von Dimitris Leventis am Festland in der Nähe von Volos lässt es sich gut entspannen. Martina Pachernegg 10: Despina und ihr Käsekuchen Despina Tselois betreibt das Hotel "Aeolos" am Festland. Ihr Käsekuchen mit Griechischen Yoghurt ist ein Geheimtipp. Martina Pachernegg 1/10