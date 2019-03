Facebook

Geschichtsträchtig und zugleich wunderschön: die kleine Insel Ithaka © stock.adobe.com

Traumhafte Strände, verschlafene Fischerdörfer mit bunten Häusern und kristallklares, türkises Meer: Die griechischen Inseln sind zweifellos wunderschön. Trotz vieler Gemeinsamkeiten ist jede Insel für sich einzigartig. Wer die Abwechslung liebt und gerne unterwegs ist, muss sich in Griechenland nicht auf eine Insel festlegen. Gute Fährverbindungen zwischen den ionischen Inseln wie Lefkada, Kefalonia, Meganisi und Ithaka machen es einem nur zu leicht, um von Insel zu Insel zu hüpfen. Wir haben es getan!

Kefalonia - die Schöne

Im Fischerdörfchen Fiskardo scheint die Welt noch in Ordnung. Hunderte Jahre alte Häuschen reihen sich im Hafen aneinander, beherbergen kleine Cafés und Läden, davor liegt Kefalonias kristallklares, türkisblaues Meer. „Das Dorf wurde zum Glück vom Erdbeben 1953 verschont“, erzählt uns ein Fischer, der gerade im Hafen anlegt. Nicht weniger malerisch thront weiter im Süden die Festung von Assos auf der Halbinsel Erisos. Das Dorf selbst ist eher traditionell, im Sommer leben dort 200 Menschen, im Winter 60.

Stets gut besucht ist hingegen der Myrtos Beach, der als einer der schönsten der Welt gilt. Ebenso die Melissani-Höhle mit ihrem bis zu 36 Meter tiefen See: Je nach Tageszeit scheint die Sonne durch das Loch in der Decke und lässt das Wasser in den schönsten Türkistönen erstrahlen, sagt Georgios, der uns mit einem Ruderboot herumführt. „Der See besteht zu 80 Prozent aus Süßwasser, das 18 Grad hat.“

Griechenland: Kefalonia Ein Höhepunkt auf der Insel Kefalonia ist der unterirdische See in der Melissani-Höhle. Bis zu 36 Meter tief ist der See: Je nach Tageszeit scheint die Sonne durch das Loch in der Decke und lässt das Wasser in den schönsten Türkistönen erstrahlen, sagt Georgios, der uns mit einem Ruderboot herumführt. „Der See besteht zu 80 Prozent aus Süßwasser, das 18 Grad hat.“ Stock Adobe Bildschön: Das Dorf Assos, unterhalb der Festung von Assos. Das Dorf selbst ist eher traditionell, im Sommer leben dort 200 Menschen, im Winter 60. Stock Adobe Bunte Boote, klares Wasser und Sonnenschein: Auf Kefalonia kann man entspannen und dem Stress entfliehen. Stock Adobe In der Hauptstadt Argostoli lohnt es sich, früher aufzustehen: Gegen 9 Uhr kann man Fischern zusehen, wie sie ihren Fang direkt von den Booten aus verkaufen. Klz/Oberlechner Die Fischreste werfen die Fischer ins Meer, wo schon hungrige Caretta-Caretta-Schildkröten voller Vorfreude ihre Runden ziehen. Stock Adobe Legendär und einer der schönsten Strände der Welt: Der Myrtos Beach. Klz/Oberlechner Wer sich für Wein interessiert, sollte beim Weingut Foivos in Lixouri vorbeischauen, wo nicht nur der berühmte Robola produziert wird. Klz/Oberlechner 1/7

Meganisi - die große Kleine

Flächenmäßig ist sie zwar eine der kleinen Ionischen Inseln, dennoch wird Meganisi „die Große“ genannt. Gerade 40 Fährminuten von der großen Schwester Lefkada entfernt liegt das Eiland, das von der Form her einer Blume ähnelt, mit ihren drei Dörfern. Touristen haben sich bisher wenige dorthin verirrt. Diejenigen, die es tun, werden mit Ruhe und traumhaften Bademöglichkeiten belohnt. „Vor allem im Nordosten der Insel haben die Schönen und Reichen ihre millionenschweren Häuser. Wir wollen das zweite Mykonos werden“, erklärt Bootsfahrer Andreas, der uns einsame Buchten und Höhlen zeigt, die nur mit dem Schiff erreichbar sind. Unter einem das türkisblaue, glasklare Wasser. „Das ist unser Kapital“, sagt er und lässt uns im Hafen von Vathi aussteigen.

Griechenland: Meganisi Gerade einmal 40 Fährminuten von der großen Schwester Lefkada entfernt liegt das Eiland, das von der Form her einer Blume ähnelt, mit ihren drei Dörfern. Touristen haben sich bisher wenige dorthin verirrt. Calin Stan - stock.adobe.com (Calin-Andrei Stan) Der Hafen von Vathi ist das Herzstück der Insel. jirmar - stock.adobe.com (Jirmar) Am besten erkundet man Meganisi mit dem Boot. Nur so gelangt man zu vielen der kleinen, versteckten Buchten. Klz/Oberlechner Oder Höhlen, in denen es sich wunderbar schwimmen lässt. Klz/Oberlechner Im Hafen von Meganisi stärkt man sich am besten in der Taverne Errikos, die für ihre Fischspezialitäten bekannt ist. Klz/Oberlechner Oder man gönnt sich in einem der Luxus-Bauten, die man mieten kann, eine Auszeit - mit dem Blick über die Insel. Klz/Oberlechner 1/6

In der gleichnamigen Taverne wartet bereits Familie Errikos mit Fischspezialitäten wie gegrilltem Tintenfisch und Muschelrisotto auf die hungrigen Gäste. Mit der Fähre geht es wieder zurück – vorbei an der sagenumwobenen Insel Skorpios, die einst Aristoteles Onassis gehörte, der hier Jackie Kennedy das Ja-Wort gab ...

Lefkada - "Die Weiße"

WhatsApp brauchen Gerasimos (73), Jerasimos (73) und Jannis (85) in dem verträumten 200-Einwohner-Bergdorf Kavalos nicht. Im einzigen Kaffeehaus trifft man sich einfach, um Kaffee zu trinken, Karten zu spielen, sich die Haare schneiden zu lassen oder Lebensmittel einzukaufen. Frische Bergluft und ein atemberaubender Ausblick auf die Insel Lefkada inklusive, die durch eine Brücke mit dem griechischen Festland verbunden ist. „Wir genießen die Vorteile des Insellebens und den Komfort des Festlands“, sagt Spyros über diese „Perle im Ionischen Meer“.

Griechenland: Lefkada Tipp 1: Mit dem Auto die Strände der Insel abfahren. Beim Windmühlenstrand gleich in der Nähe der Hauptstadt Lefkas ist man weit entfernt von Massentourismus. Die ganze Reportage lesen Sie hier. Klz/Kerstin Oberlechner Besonders schön: Egremni Beach, den die meisten per Boot erreichen. Oder über eine Stiege mit 300 Stufen! Macht nichts, der Strand ist es wert! Karibikfeeling pur! Klz/Kerstin Oberlechner Tipp 2: Die Insel Lefkada und das griechische Festland ist durch eine Brücke verbunden. Bevor man diese passieren kann, fährt man an der riesigen Festung Agia Maura vorbei. Die Festung wurde um 1300 gebaut und sollte als Schutz der Stadt dienen. Die Festung selbst ist noch gut erhalten und bietet zudem einen schönen Blick auf Lefkas. Unbedingt Sonnenschutz mitnehmen! Klz/Kerstin Oberlechner Tipp 3: In das wildromantische Bergdorf Exanthia fahren. Klein, aber fein. Und das beste ist der . . . Klz/Kerstin Oberlechner . . . traumhafte Blick auf den Sonnenuntergang. Am besten von der Terrasse der legendären "Fly me"-Bar aus. Prädikat absolut sehenswert! Klz/Kerstin Oberlechner Ohne Worte! :-) Klz/Kerstin Oberlechner Tipp 4: Mit Einheimischen ins Gespräch kommen! Zum Beispiel im 200-Einwohner-Bergdorf Kavalos, in dem auch Olivenbauer Spyros lebt. Klz/Kerstin Oberlechner Ein hartes, aber auch glückliches Leben haben Spyros und Gerasimos, die seit Ewigkeiten in ihrem Dorf leben. Täglich trifft man sich auf dem Hauptplatz vor dem einzigen Kaffeehaus im Dorf. Klz/Kerstin Oberlechner Das Kaffeehaus ist gleichzeitig Supermarkt, Kino und . . . Klz/Kerstin Oberlechner . . . Friseur! Klz/Kerstin Oberlechner Beim Reden kommen die Menschen zusammen. Und die Geschichten. In Kavalos lebt der pensionierte Inselarzt Jannis Zavitsanos. Er war zehn Jahre in Graz, bis er nach dem Flugzeugabsturz seines Bruders wieder nach Griechenland zurückgekehrt ist. Seinem Bruder wurde ein Denkmal gesetzt. Klz/Kerstin Oberlechner Tipp 5: Landestypische Spezialitäten ausprobieren. Zum Beispiel im Dorf Lazarata. In einer Bäckerei wird die Süßspeise "Lathopita" hergestellt, die nur aus Olivenöl, Traubensirup und etwas Asche besteht. Klz/Kerstin Oberlechner Bei Hochzeiten, Taufen und anderen großen Festen wird "Lathopita" gereicht. Schmeckt außergewöhnlich. Klz/Kerstin Oberlechner Tipp 6: In Fischerdörfern Halt machen und den fleißigen Fischern zusehen, wie sie den Fang des Tages an Land bringen. Es lohnt sich, dafür etwas zeitiger aufzustehen. Klz/Kerstin Oberlechner Tipp 7: Gerade erst eröffnet und noch ein Geheimtipp: Das Crystal Waters Hotel in Nikiana! Klz/Kerstin Oberlechner Außenansicht vom neuen Crystal Waters Hotel. Klz/Kerstin Oberlechner Tipp 8: Von der Hafenstadt Nydri aus zum Beispiel die Fähre nach Meganisi nehmen. Eignet sich perfekt für einen Tagesausflug. Klz/Kerstin Oberlechner Tipp 9: Der Strand von Porto Katsiki! Traumhaftes Wasser, feiner bis grober weißer Kieselsand. Achtung: Getränke, Essen und Sonnenschirm mitnehmen. Es wird sehr, sehr heiß. Ab Mittag ist der Strand in der prallen Sonne. Und noch etwas . . . Klz/Kerstin Oberlechner . . . sollte man beachten. Mehr als 100 Stufen liegen zwischen dem Traumstrand und den Parkplätzen. Also besser gleich alles vom Auto mitnehmen, der Weg zurück könnte sehr heiß und anstrengend werden. Klz/Kerstin Oberlechner Aber: Der abenteuerliche Weg bis zum Wasser lohnt sich! Klz/Kerstin Oberlechner Tipp 10: Fischspezialitäten am Hafen essen, durchschnaufen und das Leben genießen. Wie zum Beispiel in Lefkas in der Taverne Burano. Klz/Kerstin Oberlechner 1/21

Zu Recht. Weiße Traumstrände wie Egremni oder Porto Katsiki, die dem Eiland den Namen „die Weiße“ gegeben haben, reihen sich an der Westküste aneinander, der Süden gehört den Windsurfern, die hier eines der besten Reviere Europas vorfinden. Im Osten liegen idyllische Dörfer mit Tavernen und Stränden, den Weg dorthin säumen Olivenhaine, Zypressen, Pinien, wilder Thymian und Salbei. Auch geschmacklich hat Lefkada einiges zu bieten, wie zum Beispiel die Linsen, die nur hier angebaut werden.

Ithaka - Odysseus Heimat?

Die 96 Quadratkilometer große, gebirgige und eher ruhige Insel Ithaka soll laut Homers Erzählungen einst die Heimat von Odysseus gewesen sein. Ob das tatsächlich stimmt, darüber lässt sich – vor allem mit der Nachbarinsel Kefalonia – streiten. Die rund 3000 Bewohner von Ithaka sind jedenfalls fest davon überzeugt, dass Odysseus hier einst gelebt hat. Auf dem Berg Ateos soll sein Palast gestanden haben ...

Ebenso überzeugt sind sie von einer der Inselspezialitäten, die man unbedingt probieren muss: Die Süßspeise Rovani. Nach altbewährter Art und Weise wird sie seit dem Jahr 1960 mit Reis, Wasser, heimischem Thymianhonig und Olivenöl in der kleinen Küche des Cafés Margarita zubereitet – nach einem alten Familienrezept von „Hausherrin“ Miss Irene. „Am besten schmeckt es mit einer Kugel Vanilleeis“, sagt Chefin Maria Lekatsas und setzt gleich eine zweite Kugel obendrauf.

Spezialität auf der Insel Ithaka: Rovani. Maria und Makis Lekatsas vom Café Margarita stellen die Süßspeise ganz traditionell her Foto © Kerstin Oberlechner Nach der Stärkung geht es in Richtung Inselhauptstadt Vathy, wo Fähren von Kefalonia & Co. anlegen. Auf dem Weg dorthin sticht einem in der Bucht eine ganz kleine Insel ins Auge. „Das ist Lazareto. Sie diente einst als Kranken- und Quarantänestation“, sagt Reiseleiterin Theodora, die seit 20 Jahren auf Ithaka lebt. Heute ziert die 50 mal 60 Meter große Insel eine Kirche – wie sich das in Griechenland gehört.

Reisetipps Lefkada. Mit MyAustrian Holidays ab 18. Mai samstags und sonntags ab Wien. Traumstrände Porto Katsiki und Egremni an der Ostküste. Übernachten im neuen Crystal Waters Hotel in Nikiana www.crystalwaters.gr oder im Ionian Blue Hotel www.ionianblue.gr Alle Infos: www.lefkada.gr



Kefalonia. Flug mit MyAustrian freitags ab 7. Juni bis 20. September. Sehenswert: Myrtos Beach und Melissani-Höhle. Weingut Foivos in Lixouri, wo auch der Robola produziert wird. www.domainefoivos.com



Meganisi. Mit der Fähre von Lefkada (ab Nidri) nach Meganisi. Die urige Insel am besten mit dem Boot erkunden. Stärkung in der Taverne Errikos im Hafen von Vathy – gehört zu den bekanntesten Tavernen in Griechenland, mehrfach ausgezeichnet.



Ithaka. 20 Minuten mit der Fähre von Kefalonia (Sami). Auf den Spuren von Odysseus wandeln. Süßspeise Rovani im Café Margarita in Stavros probieren.



Die Reise wurde unterstützt von Visit Greece und Austrian Airlines.