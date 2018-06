Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wo man mit Bilderbuchmomenten belohnt wird: auf der griechischen Insel Kos © Fotolia

Mit beiden Beinen fest im Neoprenanzug geht es los. Der Segelkatamaran saust über die Wellen hinweg und das Wasser spritzt in alle Richtungen. Zumindest gefühlt sind wir schneller als der Wind. Durchgeschüttelt und mit nassen Gesichtern geht es zurück an den Strand von Kos. Sichtbare Hinweise auf die Flüchtlingskrise gibt es dort keine mehr. Die Frage nach den spürbaren Nachwirkungen treibt dennoch viele Reisende um.

Dann heißt es „Jamas!“. Das erste Glaserl Wein trinkt man bereits im Schein der prallen Mittagssonne. Auf der griechischen Insel Kos ist man schließlich der eigenen Lebenszeit verpflichtet. Und dann lässt man sich treiben. Entweder im türkisblauen Meer oder im übertragenen Sinne. Die Zeit verschwendet man nicht mit dem Suchen nach schönen Plätzen. Diese finden sich ohnehin von selbst.

Griechenland: Die besten Tipps für Kos Wann hat der Wind das letzte Mal meine Haare so richtig schön zum Wehen gebracht?



Moped ausborgen und los geht's: Über die Insel zu düsen ist kein Problem. Flächenmäßig ist Kos in etwa so groß wie der Neusiedlersee.



Die ganze Reportage lesen Sie hier. (c) Y. Skoulas Wo ist hier der Punkt, um den sich alles dreht und wendet?



Wie in vielen Städten ist der Hauptplatz eine gute Adresse. Wer von hier aus loszieht, verliert sich schon bald in kleinen Gässchen und launigen Lokalen... (c) Y. Skoulas Wo ist der nächstgelegene Schattenspender?



Fünf Minuten Fußmarsch vom Hauptplatz entfernt, ist die

Platane des Hippokrates ein heißer Anwärter. Wenn die Sonne wieder einmal richtig aufdreht, lässt es sich hier trotzdem gut aushalten. (c) Y. Skoulas Ich trinke Ouzo und was machst du so?



Wer gerade keine Lust auf Ouzo hat, sollte seine Figur um eine Tasse Mokka erweitern. Genussfaktor: hoch. Neptune Hotels Wo atmet sich am besten geschichtsträchtige Luft?



Die archäologische Stätte des Hippokrates sollte man gesehen haben. Den Heilort mit dem klingenden Namen "Asklepieion" schaut man sich am besten mit einem Reiseführer an. Damit die Steine vor Ort auch eine Bedeutung bekommen. Fotolia Was macht man hier, wenn man mehr als nur ein bisschen Planschen im Sinn hat?



Surfen! Wassersportstationen gibt es hier genügend. Eine Lehrstunde ist schnell gebucht. Und wer einmal so richtig durchgeschüttelt werden möchte, sollte mit einem Segelkatamaran auf Wellenjagd gehen. (c) Y. Skoulas Gibt es ein empfehlenswertes Hotel mit Meerblick?



Kalimera (Guten Morgen!), empfehlenswerte Hotels gibt es bestimmt viele. Das Resort der Neptune Hotels liegt beispielsweise an einem Sandstrand und glänzt mit fünf Sternen. Neptune Hotels Was macht dieses Hotel anders?



Für Griechenland eher untypisch: die Frage nach der Nachhaltigkeit beantworten. Auch in puncto Essen lässt man sich hier nicht lumpen. Rund 60 Prozent der eingekauften Produkte der Hotelküche haben eine lokale oder zumindest inländische Herkunft. Und das schmeckt man. Neptune Hotels Was schmeckt auf Kos besser als Zuhause?



Im Urlaub wird gerne geschlemmt und ausprobiert. Echter griechischer Feta-Käse sollte definitiv auf Ihre Liste. Das Motto: Mehr ist mehr. Neptune Hotels Und so kitschig es auch klingt: Das Wesentliche kommt auf leisen Sohlen. Habe ich mir schon einen Sonnenuntergang angesehen?



Auf Kos an allen Ecken und Enden sehr intensiv erfahrbar. Neptune Hotels 1/10

Mit einer Ausnahme. Die archäologische Stätte des Hippokrates, dem Vater der Heilkunde, muss man bewusst anpeilen.Wer auf einer 100 Meter hohen Anhöhe nicht nur Steine schauen will, sollte sich aber in aller Ernsthaftigkeit einem Fremdenführer anschließen. Ortskundige mit klingenden Namen wie etwa Yanis hauchen antiken Operationssälen Leben ein. „Wer bitter redet, schmeckt wie Galle“, gibt uns Yanis im Sinne der medizinischen Viersäftelehre noch mit auf den Weg. Doch da muss er sich keine Sorgen machen. Glücksseeligkeit hat die Reisenden längst vereinnahmt.

Ein Hotel so groß wie ein Dorf und ein Auftrag, der auf einen Bierdeckel passt: Das Resort der Neptune Hotels versucht Antworten auf die Frage nach der gelebten Nachhaltigkeit zu finden. Umweltschutz? Für Griechenland ein eher untypisches Thema. Und hier zieht es sich gleich durch alle Bereiche. Auch beim Essen. Rund 60 Prozent der eingekauften Produkte wären mit lokaler oder zumindest inländischer Herkunft, so Hoteldirektor Konstantinos Zarikos.

Anders als in anderen Hotels, darf man hier einen Blick hinter die Küchentür werfen. Es wird geschnitten, gedrückt, gequetscht, die Ofentür geschlossen und gewartet. Wir schauen genau hin. Tatsächlich, hier wird überall Schafskäse drüber gebröselt, das ist in Griechenland quasi ein Naturgesetz. „Feta im Essen ist wie die Zigarette zum Kaffee“, scherzt Küchenchef Vangelis Galenos. Es wird eine Runde Wein gereicht. Und Zucker in all seinen Facetten genascht. Denn ohne Dessert schließt sich der Magen nicht. Und dann? Ein Nickerchen am Strand oder mit dem Moped über die Insel düsen? Was durchaus schaffbar ist, denn flächenmäßig ist Kos in etwa so groß wie der Neusiedlersee.

Nichts auf dieser Reise ziehen wir so erfolgreich durch, wie das Lebensgefühl zu inhalieren. Wie es schmeckt? Nach eisgekühlten Ouzo, um das Griechenland-Klischee zumindest einmal zu bedienen. Und als beim Abendessen Sirtaki-Musik angestimmt wird, hilft alles nichts: Besser ein ungeschickter Hüftschwung, als gar kein Hüftschwung.





Treibstoff für gelungene Urlaubstage Flug. Die Insel Kos wird ab Wien, Graz, Salzburg, Linz und Innsbruck angeflogen. Weitere Infos und Buchungen: www.tui.at



Unterkunft. Das Fünf-Sterne-Hotel Neptune Hotels Resort, Convention Centre & Spa befindet sich ca. 15 Autominuten vom Flughafen entfernt und ist an einem Sandstrand gelegen. Infos und Preise:

www.neptune.gr



Leitfaden vor Ort. Griechische Zentrale für Fremdenverkehr: www.visitgreece.at



Diese Reise wurde unterstützt von TUI Österreich.