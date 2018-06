Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FOTOLIA

Zakynthos gilt als die lieblichste der Ionischen Inseln. Kleine Dörfer mit ursprünglicher Atmosphäre und kosmopolitischer Trubel versprühen mediterrane Leichtigkeit. Lange Sandstrände, versteckte Buchten mit türkis-schimmerndem Wasser, sanft ansteigendes Hügelland mit Olivenbäumen, Obstplantagen und Weingärten verleihen der Insel ihren faszinierenden Charme.

Markus Jurasek, TUI Reiseexperte schätzt vor allem das Nachtleben, die griechische Gastfreundschaft und die vielen Ausflugsmöglichkeiten auf der Insel. „Unbedingt empfehlen würde ich einen Bootsausflug zu den Blauen Grotten. Mit kleinen Booten kann man sogar in die Grotten hineinfahren und dort die spektakulären Wasserspiegelungen beobachten“, schwärmt Jurasek.

Sein Highlight auf Zakynthos war es, mit dem ersten Ausflugsboot beim berühmten Schiffswrack am Strand Navagio anzulegen: „Dieser Moment, in dem ich das beliebte Fotomotiv so mächtig vor mir hatte, war wirklich etwas Besonderes“.

Sein kulinarischer Tipp: die Taverne Varkarola in Zakynthos-Stadt. Hier schmeckt das griechische Essen besonders gut und mit etwas Glück kann man auch den Klängen griechischer Live-Musik lauschen.

Das Nachtleben in Laganas ist pulsierend. „Wer es gerne etwas ruhiger hat, dem empfehle ich ein Hotel in Kalamaki oder Vasilikos zu buchen“, sagt der TUI Reiseexperte.