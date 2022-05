Lou-Anne (19), ihre Mutter Martina (50) sowie Anita (21), Noëlla (25) und Luca (20) hatten es bis ins Finale von Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" geschafft. Das Mutter-Tochter-Gespann sorgte schon vorab für eine Premiere: Diese Konstellation gab es noch in einem Finale der ProSieben-Show.

Kurz nach 23 Uhr stand das Ergebnis fest, die junge Klosterneuburgerin darf sich GNTM-Siegerin 2022 nennen und kommentiert das in einer ersten Reaktion gefasst: "Ich habe keine Tränen in den Augen, ich bin einfach nur sehr froh." Mit ihr freute sich Mutter Martina: "Ich bin so stolz auf sie."

In der finalen Folge am Donnerstagabend mussten die verbliebenen Kandidatinnen noch einmal in allen Disziplinen zeigen, was sie an Model-Skills gelernt haben. Laufsteg, Tanzeinlage, Videodrehs. Lou-Anne darf sich über 100.000 Euro freuen und kommt auf das Cover der deutschen "Harper’s Bazaar".