Der Kenai-Fjords-Nationalpark in Alaska © sekarb/stock.adobe.com

Bereits werden Delfine wieder in italienischen Häfen gesichtet, Schwäne tummeln sich in den glasklaren Kanälen von Venedig und über so mancher chronisch versmogter Megacity kann man das Blau des Himmels wieder sehen. Auch Nationalparks und deren Bewohner litten in den letzten Jahren vermehrt unter den Massen von Besuchern, jetzt wundern sie sich vielleicht, wo denn alle geblieben sind. Daheim, natürlich.