Fernreisen mit dem Zug?Ein neues österreichisches Reisebüro zeigt, wie das geht

In Österreich eröffnet in Kürze das erste Reisebüro für individuelle Zugfernreisen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Warum nicht mit dem Zug nach Thailand fahren, wenn der Weg auch zu Ziel wird © Getty Images (Witthaya Prasongsin)

Jetzt bin ich am Zug.“ Das dachte sich Elias Bohun am Anfang seiner Reise. Vom Entschluss, die weite Welt anders zu sehen. Nämlich ohne zu fliegen. Der 19-jährige Wiener wollte Ostasien erkunden, die Tickets hatte er bereits in der Tasche. Aber am Ende brachte es der Klimaaktivist nicht über sich, in das Flugzeug zu steigen, und stornierte. Gereist ist er trotzdem – und zwar mit dem Zug.