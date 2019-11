Gäste der Lodge Omaanda im Schutzgebiet Zannier Reserve in Namibia können Erdmännchen beim Sonnengruß beobachten.

Hotelgäste können die Erdmännchen zum Frühstück besuchen © Andrew Bayda/stock.adobe.com (Andrew Bayda)

Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard – ja, auch die „Big Five“ haben rund um die Lodge Omaanda ihren Lebensraum. Aber die geheimen Stars im Schutzgebiet Zannier Reserve by N/a’an ku sê in Namibia sind ein paar Nummern kleiner: Gleich mehrere Erdmännchen-Kolonien logieren in der Nähe des Gästehauses.