Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Blick über Marrakesch in die verschneiten Berge des Hohen Atlas © Maurizio De Mattei/stock.adobe.com (Photographer: Maurizio De Mattei)

Warum fliegt man als Österreicher zum Skitourengehen nach Afrika?“ Diese Frage beschäftigt bei der Abreise nach Marrakesch nicht nur die anderen Fluggäste, sondern auch unser vierköpfiges Team. Der Grund ist aber schnell erklärt: Es ist die Suche nach neuen Herausforderungen und die Begeisterung, sie in einem fremden Land, das nicht gerade für seine verschneiten Hänge bekannt ist, zu finden. Der Atlas und seine 4000er in Marokko haben sich so fest in unsere Köpfe eingebrannt, dass nicht mehr die Frage im Raum stand, ob es gemacht wird, sondern nur mehr wann.