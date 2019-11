Der Glass Beach in Kalifornien wandelte sich von der Mülldeponie zur Schatzkammer.

Der Glass Beach in Kalifornien war einst eine Mülldeponie © Marcus/stock.adobe.com (Mark Newton)

Nein, man muss nicht unbedingt die Fähigkeiten eines Fakirs besitzen, wenn man (warum auch immer) über zerbrochenes Glas laufen will, ohne sich wehzutun. Zumindest dann nicht, wenn man es am Glass Beach in Kalifornien tut.