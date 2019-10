Der Mekong gibt den Menschen in Laos seinen ganz eigenen Lebensrhythmus vor. Eine Reise auf dem Wasser ins südostasiatische Hinterland und in die alte Königsstadt Luang Prabang.

Seit jeher leben die Menschen in Laos vom und mit dem Mekong, der Tausende Kilometer durch Südostasien fließt © sirisakboakaew/stock.adobe.com

Auch wenn er sie nicht sehen kann, weiß er, dass sie da sind. Felsen, dreißig Zentimeter unterhalb der Wasserlinie. Chittaphone Oun Huean kneift die Augen zusammen, dreht am Steuerrad, zwingt das Schiff in eine sanfte Linkskurve. Wir entfernen uns vom rechten Ufer, fahren am bewaldeten Hang der anderen Seite entlang. Minuten später zieht der Kapitän die „Mekong Sun“ zurück in die Mitte des Stroms.