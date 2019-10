Facebook

Rund 300.000 Amish leben in den USA © Getty Images/National Geographic (Michael Melford)

Einfache Kutschen, sogenannte Buggies, aus denen verstohlen Frauen mit Spitzenhäubchen in die Landschaft blicken, während die Männer am Sitzbock die Zügel lenkend in Gelassenheit Chevy und Co auf der Landstraße passieren lassen. Zwei, vier oder noch mehr vorgespannte Pferde, die mit Stroh aufgehäufte Fuhrwerke wie anno dazumal über unendlich weite Äcker ziehen und ihren landwirtschaftlichen Dienst leisten.