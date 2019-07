Facebook

Eine Fernreise mit Kindern ist kein Ding der Unmöglichkeit © (c) cppzone - stock.adobe.com

1) Was sind die größten Herausforderungen auf einer Reise mit Kind?

Gabriela Urban: Ich weiß, dass viele Eltern davon ausgehen, dass eine Reise mit Kind, vor allem eine Fernreise, total anstrengend ist. Meistens machen sie sich vorab einen Kopf: Wie sollen wir nur den langen Flug überstehen? Was soll unser Kind im Urlaub essen? Und was machen wir, wenn es auf der Reise krank wird? Doch wenn sie dann vor Ort

sind, erkennen sie fix, dass sie sich im Vorfeld viel zu viele Gedanken gemacht haben. Denn in der Regel passen sich Kinder den neuen Bedingungen ziemlich schnell an. Deswegen ist meiner Meinung nach der wichtigste Tipp, sich im Vorfeld nicht verrückt zu machen und stattdessen mit Ruhe und System an die Vorbereitungen zu gehen.



Die tatsächlichen Probleme sind eher banaler Natur. So finde ich zum Beispiel, dass das Gepäck am anstrengendsten ist. Vor allem wenn man so wie ich alleine mit Kind reist. Denn dann muss man in vielen Situationen das Gepäck und gleichzeitig auch das Kind managen. Zugegeben, das ist manchmal ganz schön schweißtreibend. Aber

ich finde, dass man sich daran gewöhnt und schnell eine Routine und gutes Organisationsgeschick entwickelt.

2) Was sollen nicht so reiseerfahrene Eltern bei der Wahl des Urlaubszieles beachten?

Selbstverständlich eignet sich nicht jedes Fernreiseziel gleich gut für den Aufenthalt oder eine Rundreise mit Kindern. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich bei der Wahl des nächsten Urlaubsziels mit folgenden Fragen auseinandersetzt: Wie gut ist der hygienische und medizinische Standard vor Ort? Wie hoch ist das Malariarisiko und welche Regionen sind vor allem betroffen? Gibt es andere bedenkliche Tropenkrankheiten? Wann ist die beste Reisezeit für die jeweilige Destination? Wie gut ist die Infrastruktur? Wie sieht es mit der Sicherheitslage aus? Gelten die üblichen Sicherheitshinweise? Oder wird vor politischen Unruhen, hoher Kriminalität oder möglichen Naturkatastrophen gewarnt? Ist das Reiseziel auch für Einsteiger – also

nicht so Reiseerfahrene geeignet? Oder doch eher für Profis?

3) Wenn die Reise konkreter wird, was gilt es zu beachten?



Viele Eltern fühlen sich kurz vor der Familienreise überfordert und bekommen sogar leichte Panikattacken. Das ist völlig normal! Denn schließlich muss man tatsächlich an sehr viele Dinge denken. Doch wenn man mit ein wenig Organisation, System und vor allem einem kühlen Kopf rangeht, dann ist alles nur noch halb so wild. Ich empfehle, vorab mit Checklisten zu arbeiten, die man systematisch abarbeiten und abhaken kann. Denn so ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass man im Eifer des

Gefechts etwas Wichtiges vergisst. Außerdem vermitteln Checklisten einem das Gefühl, dass man alles im Griff hat.



Auf dieser Checkliste sollten unter anderem folgende Punkte stehen: medizinische Vorsorge (Arzt konsultieren, ggf. Impfungen / Prophylaxe), Versicherungen (Auslandskrankenschutz, Reiserücktrittsversicherung) und notwendige Dokumente (Kinderreisepass oder Reisepass, Visabestimmungen, Internationale Geburtsurkunde, Impfpass, Nachweis der Versicherungen, notwendige Kontaktdaten, Notfallzettel).

Ich packe meinen Koffer ... • So wenig mitnehmen wie möglich.



• Jedes Kleidungsstück oder jeder Gegenstand muss funktional und minimalistisch sein. Erfüllt er diese Kriterien nicht, sollte er wieder aussortiert werden.



• Unabhängig von der Reisedauer sollte die Kleidung maximal für eine Woche reichen. Nicht länger! Denn vor Ort gibt es sicherlich einen laundry service oder man kann auch gut ein paar Kleidungsstücke mit der Hand waschen.

Tipp: Gallseife für die Handwäsche.



• Packlisten sind Gold wert – und bewahren einen davor, im Chaos zu versinken.



• Kleidung rollen und in sogenannten Packing Cubes verstauen. Das spart enorm viel Platz und ist zudem sehr übersichtlich.