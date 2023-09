Nach einer Zunahme tödlicher Verkehrsunfälle auf den italienischen Straßen in den vergangenen Wochen hat der Ministerrat in Rom einige Änderungen zur neuen Straßenverkehrsordnung gebilligt, die bereits im Juni verabschiedet worden waren. Damit werden die Strafen für Autofahrer, die am Steuer telefonieren oder chatten, verdreifacht. So drohen jetzt Strafen bis 1.697 Euro, wenn Autofahrer beim Hantieren mit dem Smartphone erwischt werden.

Zudem ist der Abzug von acht Führerschein-Punkten vorgesehen, teilte das Verkehrsministerium in Rom mit. Außerdem wird ihnen der Führerschein für einen Zeitraum von 15 Tagen bis zu zwei Monaten entzogen.

Härtere Strafen für Wiederholungstäter

Werden Lenkerinnen und Lenker innerhalb von zwei Jahren wieder mit dem Smartphone am Steuer ertappt, so droht ihnen ein Führerschein-Entzug von einem Monat bis zu drei Monaten sowie die Zahlung einer Geldstrafe von 644 bis maximal 2.588 Euro und der Abzug von zehn Führerschein-Punkten. Überdies wird eine Erhöhung der Strafe auf bis zu 1.084 Euro und der Entzug des Führerscheins für 15 bis 30 Tage vorgeschlagen, wenn derselbe Autofahrer innerhalb eines Jahres mindestens zweimal gegen das Geschwindigkeitslimit verstößt. Die Maßnahmen müssen jetzt vom Parlament in Rom gebilligt werden.