Nein, es ist wirklich alles echt hier. Auch wenn es fast wie eine Filmkulisse wirken mag: die pittoresken, auf Steinsockeln errichteten und von Lärchendächern bekrönten Holzhäuschen, die sattgrün bemoosten Wiesen, durchbrochen von Riesenfichten, deren Wipfel mit den imposanten Gipfeln der zum Angreifen nahen Triglaver Bergwelt um die Wette posieren. Kein Wunder aber, dass dieses Gehöft in höchster Idyllenlage einst – vor nun genau 60 Jahren – dem jugoslawisch- slowenischen Kinderfilm „Srečno, Kekec“ (Viel Glück, Kekec), vergleichbar mit dem Heidi-Kultformat, als Kulisse diente.

Mitja, der als einer der erfahrensten Alpinisten Sloweniens die Höhen dieser Welt erklomm, und Joži, die einmal um den ganzen Erdball segelte, sind hier schon lange an ihr paradiesisches Ziel gekommen. Ihren Gästen zaubern sie mit viel Gespür für Tradition, Ästhetik und einem Hauch Mondänität innerhalb und außerhalb der stilvollen Zimmer atmosphärisch wie kulinarisch Unvergessliches. Die heimische Forelle frisch vom Designergrill lässt einen ebenso dahinschmelzen wie der Blick vom gebirgswassergefüllten Steinpool aus auf die kitschig anmutende „Heidi-Welt“. Man möchte dieses Märchen in tiefer Stille und Demut umarmen und in der Einzigartigkeit verweilen.

Doch die Füße vertreten ist hier im Nationalpark Triglav natürlich auch angesagt. Nur einen Wasserstrahl entfernt wartet die Quelle der Soča als Ausgangspunkt für den spektakulären Wanderweg deren Flusslauf entlang.