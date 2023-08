Ein Urlaub in einer historischen Villa am norditalienischen Comer See kommt eine Gruppe deutscher Urlauber teuer zu stehen. Beim Drehen eines Videos in der Nobelvilla Alceo in der lombardischen Ortschaft Viggiù zerstörte ein auf Fitnessvideos spezialisierter deutscher Influencer eine 150 Jahre alte wertvolle Statue des Bildhauers Enrico Butti und verursachte damit einen Schaden von mindestens 100.000 Euro. Laut der "Berliner Morgenpost" handelt es sich um den Augsburger Influencer und Model Janis Danner.

Die sieben deutschen Gäste der Villa im Alter zwischen 25 und 30 Jahren wurden vom Eigentümer Bruno Golferini wegen Vandalismus angezeigt. Auf den Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage der Villa ist zu sehen, wie der Influencer sich von vier Freunden mit ihren Smartphones filmen lässt, während er die Statue einer weiblichen Figur, eine der vielen Skulpturen der historischen Residenz, umarmt. Dabei kippte die 1,7 Meter große Statue um und zerbrach in tausend Stücke. Der Schaden ist somit irreparabel.

Die Villa mit zahlreichen Kunstwerken war von dem Influencer gemietet worden, um den Geburtstag seiner Verlobten zu feiern. Die Gruppe deutscher Touristen hat Italien nach dem Vorfall, der von den Überwachungskameras der Villa aufgezeichnet wurde, verlassen.

Die Villa del Balbianello am Comer See © Imago images/ZUMA Wire (Marta Carenzi via www.imago-images.de)

Zugang zu weiterer Villa am See beschränkt

Ein Opfer ihrer Beliebtheit wurde auch die prunkvolle Villa del Balbianello am Comer See, in der Szenen von "007"-Filmen oder "Star Wars" gedreht wurden, limitiert die Besucherzahl auf maximal 1200 Touristen pro Tag ein, die Einlass in die Residenz bekommen können. Damit soll ihre Zahl um 10.000 pro Monat reduziert werden.

"Die Einführung einer Zulassungsbeschränkung ist die einzige Möglichkeit, die Villa del Balbianello vor einem übermäßigen Tourismus zu schützen, der immer mehr an den Comer See drängt und der die Erhaltung eines Kulturguts wie dieses ernsthaft gefährdet", hieß es in einer Presseaussendung des Umweltschutzverbands FAI, unter dessen Aufsicht die Villa steht.

Seit den 1990er-Jahren wurde die Villa aus dem 18. Jahrhundert mehrfach als Drehort für Filme angefragt. Sie dient auch als Kulisse für Hochzeiten von Prominenten. Mehrere Filme wurden in ihren Räumen und Gärten gedreht, darunter Martin Campbells James-Bond-Adaption "Casino Royale" (2006) und George Lucas' "Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger".