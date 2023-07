Betritt man den pittoresken Innenhof des einstigen Bauerngehöfts im Herzen des slowenischen Karsts, so spürt man sofort: Hier erfüllen gastliche Wärme, Authentizität und bodenständige Geschichte die über 150 Jahre alten Mauern aus urigem, feinst rausgeputzten Karstgestein. Wo einst die Kühe ihr Gras wiederkäuten, tischt seit 24 Jahren Wirtin Vera auf, was ihre beiden Söhne aus der Küche zaubern. Das Mekka für Liebhaber der traditionellen Karstkost gehobenen Niveaus wurde auch schon längst ob seines einzigartigen, repräsentativen Ambientes vom slowenischen Staatsprotokoll entdeckt. Nebst Präsidenten aus Polen oder Malta speiste im Jahr 2000 die damalige japanische Prinzessin Sayako vor Ort. Gnocchi mit Safran und Panzetta, Kalbsmedaillon in Salbeisoße und Gemüse-Štrukli standen auf dem Speiseplan. Frisch gekocht auch heute hier prinzessinnenhaft köstlich!