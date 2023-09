Es war Anfang Juni, als in den Wäldern rund um Tarvis ein Luchsmännchen aus der Slowakei ausgewildert wurde. Es war der insgesamt fünfte im Rahmen des Projektes "ULyCA2", das die Stärkung der dortigen Luchspopulation zum Ziel hat. Wie in anderen Ländern ist der Luchs auch in Italien eine gefährdete Tierart.