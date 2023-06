Rockige Klänge, wummernde Beats und Fan-Chöre, die große Hits von Anfang bis Ende mitsingen: der Sommer ist da und mit ihm die Zeit für Konzerte und Festivals unter freiem Himmel. Der Alpe-Adria-Raum lockt heuer mit musikalischen Größen zu mitunter bezaubernden Veranstaltungsorten vor wunderbarer Naturkulisse und in beliebten Urlaubsorten. Den Auftakt machen die Punkrocker von Sum 41 am Samstag in Jesolo und am Sonntag in Opatija. Robbie Williams gibt sich vor seinem Auftritt in Kärnten am 22. Juli gleich zwei Mal im spektakulären Amphitheater von Pula die Ehre (27. und 28. Juni). Das "Pordenone Blues Festival" holt zwischen 30. Juni und 4. Juli die Altmeister von Deep Purple und die australische Heavy-Metal-Band Airbourne auf die Bühne, zwischen 6. und 11. Juli wird beim Sexto 'nplugged unter anderem von Ben Howard und Dry Cleaning ebenfalls in Pordenone aufgespielt. Italo-Kultbarde Zucchero bringt am 4. und 5. Juli die Piazza Unitá in Triest mit seiner Stimme zum Beben, die Rocker von Maneskin füllen kurz darauf am 16. Juli das Stadion von Triest. Das Udine-Jazzfestival von 10. bis 18 Juli lockt dagegen mit Altmeister Stewart Copeland und der Jazz Big Band Graz.

Bühnen in der Natur

Wer statt in der Stadt lieber in der Natur Konzerterinnerungen sammeln möchte, ist bei den malerischen Laghi di Fusine gut aufgehoben. Im Rahmen des "No Borders Music Festival" steht die Bühne beim oberen der Weißenfelser Seen zwischen Berg, Wald und Ufer. Das perfekte Ambiente für den hawaiianischen Sänger und Surfer Jack Johnson, der mit seinen Liedern und Gitarrenmelodien viel leichtes Lebensgefühl vermittelt und hier am 1. Juli aufspielen wird. Musikliebhaber können sich außerdem auf Ben Harper (15. Juli), Skunk Anansie (22. Juli) und Mika (23. Juli) inmitten der imposanten Naturkulisse freuen.

Auch bei den slowenischen Nachbarn setzt man auf Konzertbühnen in Ufernähe. Eine ganze Woche feinstes Festivalflair und fliegende Langhaarmähnen liefern die "Metaldays" vom 30. Juli bis zum 5. August. Seit zehn Jahren kommen Metal-Fans aus ganz Europa nach Slowenien, um den Größen der Szene nah zu sein. Heuer wird hier unter anderem zu In Flames, Killswitch Engage, Kataklysm, Bullet for my Valentine und Heaven Shall Burn gerockt, sie führen das über 120 Gruppen starke Programm an. Kein Wunder, dass die "Metaldays" auch als Talenteschmiede gelten, immer wieder überraschen noch unbekannte Bands mit mitreißenden Auftritten.

Buntes Programm im Soča-Tal

Wegen des starken Besucherinteresses findet das Festival neuerdings direkt am Velenje-See, ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Laibach und Marburg, statt. Hier finden rund 25.000 Besucher Platz. Dafür nahmen die Veranstalter den Umzug vom wahrscheinlich schönsten Konzert-Platz im Alpe-Adria-Raum in Kauf. Ihren Ursprung haben die "Metaldays" nämlich im Soča-Tal, wo allerdings nur 12.000 Fans live dabei sein können. Doch trotz des prominenten Abgangs ist mehrtägiger sommerlicher Musikgenuss mit buntem Rahmenprogramm an der blaugrünen, glasklaren und mitunter eisig kalten Soča bei Tolmin garantiert. Bereits ausverkauft ist das Elektro-Festival "Butik" von 12. bis 16. Juli, für das "Punk Rock Holiday" von 8. bis 11. August sind dagegen noch Karten zu haben. Hier spielen unter anderem die Dropkick Murphys, Pennywise und Frank Turner auf. Besonders entspannt und familienfreundlich geht es beim "Overjam" von 16. bis 20. August zu. Das Reggae-Fest bietet neben Musik auch Yoga, Meditation, Kunst-Workshops und ein eigenes Kinderprogramm mit Betreuung an.

Rockige Höhepunkte Ende August

Bevor dann der Sommer langsam Abschied nimmt, bringen Rock-Legenden das Stadion in Lignano zum Beben. Am 26. August gibt sich hier Robert Plant die Ehre. Plant feierte als Leadsänger der britischen Band Led Zeppelin große Erfolge. Auf seiner aktuellen Tour präsentiert er sich mit seiner neuen Gruppe Saving Grace und holt sich die Unterstützung von Sängerin Suzi Dian. Wenige Tage später, am 31. August, lassen es die schottischen Indie-Rocker Franz Ferdinand in Lignano richtig krachen. Seit ihrer Gründung in den frühen 2000ern sind sie verlässliche Stimmungsmacher auf den großen Bühnen der Welt.

Egal ob Meer, Berg, See oder Stadt – der Konzertsommer im Alpe-Adria-Raum bietet Musikfreunden bleibende Erlebnisse an malerischen Orten.