Die aktuelle Ausgabe des "Gault&Millau 2023" sichert Slowenien endgültig einen Fixplatz unter den Akteuren der kulinarischen Weltbühne zu. Gleich zehn Restaurants erhalten vier der begehrten Hauben des renommierten Gastro-Führers.

"Ein wichtiger Teil unserer Mission ist es, aufstrebende kulinarische Stars zu erkennen, sie ins Rampenlicht zu stellen und zu fördern, da sie sowohl dem einheimischen als auch dem internationalen Publikum viel Gutes und Schönes zu bieten haben", erklärte Mira Šemić, Direktorin von "Gault & Millau Slovenia" anlässlich der Präsentation des neuen Restaurantführers in der Hauptstadt Ljubljana. Seit der ersten Ausgabe vor fünf Jahren sei ein kontinuierliches Wachstum des slowenischen kulinarischen Angebots festzustellen.

Die zehn Vier-Hauben-Lokale sind:

Die neue Ausgabe von "Gault & Millau Slovenia” listet 180 Restaurants, aber auch über 100 POP-Locations – Lokale, die für hervorragende Küche in einer niedrigeren Preisklasse bekannt sind –, sowie 93 Weingüter und 25 touristische Bauernhöfe auf.

Sieben Sonderpreise

Zudem wurden erstmals sieben Sonderpreise verliehen. Der Titel "Chef des Jahres" ging an Janez Bratovž von Restaurant JB in Ljubljana. Über die Auszeichnung "Bester Sommelier" darf sich Miralem Junuzović vom Bistro Štorja in Postojna freuen. Zum "Koch der Zukunft" wurde Rok Martinčič von der Gostilna Jež in Jagnjenica gekürt, bestes "Junges Talent" wurde Kristian Zule von der Stara Gostilna in Piran. Unter den POP-Treffpunkten ging die "eVino" Bar in Ljubljana als Sieger hervor und als "Bester Konditor" machte Naser Gashi aus Ljubljana das Rennen.

Traditionsköche

In der neuen Kategorie "Traditionsköche" qualifizierten sich Ivica Evačić vom Hotel Marina in Izola und Matej Tomažič aus der Majerija im Dorf Slap (Vipava-Tal). Beide hätten sich für die Bewahrung des reichen kulinarischen Erbes ihrer Region eingesetzt und durch ihre enge Zusammenarbeit mit den lokalen Produzenten die regionale Gemeinschaft und das soziale Umfeld gestärkt, heißt es in der Begründung der Jury.

Maja Pak, Direktorin der Slowenischen Tourismuszentrale, fügte in ihrem Statement hinzu: "Mit der diesjährigen Ausgabe von Gault & Millau laden wir Feinschmecker aus aller Welt ein, Restaurants mit dem Gütesiegel "Slowenische Grüne Küche" kennenzulernen, und solche aus der Kategorie "Gostilna Slovenije", die besonderen Wert auf lokale, authentische Küche legen, zu entdecken."