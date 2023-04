47.000 Euro für ein – Bierfestival? Unsere Lieblingsinsel ist in Aufruhr. Denn während in Lignano und Jesolo der Alkoholkonsum eingeschränkt wird (Alptraum-Stichwort: »Spring Break«), sind in Grado genug Fördermittel im Topf, um das »Grado Beer Festival« (21.-25. April) zu unterstützen. Das findet so mancher Bürger kurios. Zumal die Schausteller, die mit ihren selbstgebrauten Bieren und allerlei Begleitmusik anrücken, ja mit ordentlichen Einnahmen rechnen dürfen.