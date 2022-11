Auf die Frage „Wo sehen Sie die Slowenische Küche in fünf Jahren“ antwortete Küchenchef Tomaž Kavčič (Restaurant Pri Lojzetu) in einem Interview für das Buch „Genießen in Slowenien“ selbstbewusst und durchaus visionär: „Ich sehe sie an der Weltspitze.“

Jetzt ist Slowenien auf dem besten Weg dorthin. Die Gourmet-Bibel Guide Michelin bescherte Slowenien kürzlich vier neue Sternen-Lokale. Zum Vergleich: Kärntens Restaurants tragen keinen einzigen Michelin-Stern.

Slowenien darf stolz darauf sein, dass sich unter den 58 Restaurants, die der Guide Michelin zwischen Alpen und Adria auflistet, gleich zehn Sterne-Lokale befinden.

Kulinarik-Experten sehen dies als besondere Auszeichnung für das kleine Land mit seinen zwei Millionen Einwohnern, als Anerkennung für das hochwertige, authentische Kulinarik-Angebot und den unbeirrbaren Weg zu Höchstleistungen in den Küchen des Landes.

Bastion der Sterneküche

Der Minister für Wirtschaftsentwicklung, Matjaž Han, ist voll des Lobes: „Unsere kreativen Küchenchefs und Chefinnen beweisen, dass kulinarische Genüsse ein eigenständiges, touristisches Produkt sein können.“ Maja Pak, Direktorin der Slowenischen Tourismuszentrale ergänzt: „Sie sind lokal, authentisch, nachhaltig, gesund, kreativ, innovativ und auf ehrliche Weise gastfreundlich.“

Die Hiša Franco in Kobarid mit Starköchin Ana Rož, die 2017 zur besten Köchin der Welt gekürt worden ist, wurde zum dritten Mal in Folge mit zwei Sternen ausgezeichnet.

Sloweniens Chefs und Chefinnen zaubern kleine Kunstwerke auf den Teller. Auch Weinkultur darf nicht fehlen © Privat

Ihrem hohen Anspruch gerecht wurden die Restaurants Atelje in Ljubljana, Dam in Nova Gorica, „Gostišče Grič“ in der Nähe von Ljubljana, Gostilna pri Lojzetu im Vipava-Tal und Hiša Denk in Kungota. Sie alle wurden mit einem Stern gekrönt. Zu den Newcomern unter Sloweniens Sternelokalen zählen COB in Portorož, das von den Brüdern Mate und Filip Matjažgeführt wird und auf eine Gourmet-Reise durch Istrien einlädt. Milka in Kranjska Gora hat sich mit Küchenchef David Zefran auf Anhieb einen Platz unter den Besten erobert.

Hiša Linhart in Radovljica, mit Uroš Stefelin, der bereits in seiner Vila Podvin einen Stern erobert hat, ist jetzt ins Zentrum der Lebkuchenstadt Radovljica übersiedelt. Die Restavracija Strelec in Ljubljana sorgt dafür, dass mit Starkoch Igor Jagodič gleich zwei Sterne-Restaurants in Ljubljana zur Verfügung stehen.