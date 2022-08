Er ist von tiefroter Farbe, hat einen leuchtend weißen Speckrand, ist von süß-salzigem Geschmack, zergeht förmlich auf der Zunge und hinterlässt, um ein knuspriges Grissini gewickelt und mit einem kühlen Friulano hinuntergespült, ein Gefühl des Glücks. Die Rede ist vom Prosciutto San Daniele DOP, der feine Rohschinken, dessen Marke mittlerweile fast weltbekannt ist.

Schinken gibt es in Italien ja viele: Karster Prsut, Parma Schinken, Toskaner-Schinken und viele mehr, aber die wohlgerundeten Schinkenkeulen, die von Alpen- und Meeresluft umweht und von Hand gestreichelt werden, die gibt es nur in Friaul-Julisch Venetien. Das ideale Mikroklima, geprüftes italienisches Schweinefleisch und eine Reifezeit von mindestens 13 Monaten in gut belüfteten Räumen sind die Voraussetzungen für die Qualität. Zahlreiche Schinkenproduzenten in und um die entzückende Stadt San Daniele widmen sich tausenden Schinkenkeulen pro Jahr.

Friaul-Julisch Venetien auf dem Teller

Kein Wunder, dass man der regionalen Köstlichkeit seit vielen Jahren ein frugales Fest in San Daniele gewidmet hat, das auch jahrelang kulinarischer Fixpunkt für Schinkenliebhaber aus Kärnten war, allerdings seit jeher im Juni. Zwei Jahre lang musste es coronabedingt abgesagt werden. Heuer meldet sich das Schinkenfest mit vielen Neuerungen, mit dem neuen Termin Ende August (26. 8. bis 29. 8.) zurück. In der Pandemie hatten die Verantwortlichen der Tourismusorganisation Promoturismo Zeit, um sich ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm einfallen zu lassen. Was dabei herauskam, kann sich sehen lassen.

Das „Festa Aria di Friuli Venezia Giulia“ beschränkt sich nicht nur auf San Daniele, sondern zieht sich über die ganze Region und bezieht viele andere, für die Gebiete so typischen Produkte mit ein. Ob in den Bergen Sappadas, in der Ebene des Tagliamentos, in den Hügeln des Collio, im Karst oder an der Küste – überall werden die Spezialitäten und Besonderheiten erlebbar gemacht. „Friaul hat neben dem Schinken so viel mehr zu bieten. Das zu verkosten und zu erleben lohnt sich sehr“, sagt Sandra Battigaglia vom Promoturismo. „Ob es Käse, Wein, Meeresfrüchte oder die bezaubernden Landschaften sind, wir wollen unseren Besuchern die Vielfalt der Region ans Herz legen.“

Die Hauptstadt des Schinkens

Das eigentliche gastronomische Festival findet von 26. bis 29. August in der Stadt San Daniele statt. Die Scheinwerfer werden von 22. bis 25. August und am 30. und 31. August auf die „Strada del Vino e dei Sapori“ gerichtet. Das Land wurde touristisch in verschiedene Erlebnisräume eingeteilt: Berge, Ebene, Karst, Küste, Collio und Flusslandschaften. Man kann sich an bestimmten Tagen durch die Spezialitäten „Ich bin Friaul (Io sono Friuli)“ kosten, Trekking- und Radtouren unternehmen und an Picknicks an romantischen Plätzen teilnehmen.

Das neue Schinkenfest ist nicht nur eine Belustigung für Besucher, sondern bekommt auch einen lehrreichen Charakter. Während der drei Tage werden 25 Workshops zum Thema Schinken organisiert. Welcher regionale Wein passt am besten zum Schinken? Wie kombiniert man Montasio-DOP-Käse damit?

Kurse für Kulinarikaffine

Interessant für Schinken-Liebhaber ist auch ein Schneidekurs. Denn es ist keineswegs egal, wie der Schinken geschnitten wird. Kenner würden ihn nur mit einem speziellen Messer säbeln, höchstens mit einer handgetriebenen Berkel-Maschine. Es wird über 40 Führungen durch Produktionsstätten und 15 Speise- und Weinstände entlang der Straßen des historischen Zentrums und Führungen zu 15 Terminen durch die Stadt geben. Ein Highlight ist das Picknick in der Villa Serravallo, während die Enoteca auf der Terrazza Splendor Weine zum Verkosten anbietet. Auch für Kinder und Familien soll das Fest ein großes Erlebnis werden. Auf der Piazza IV Novembre wird jeden Tag ein Verkostungs-Laboratorium von Weinen und Produkten des Territoriums organisiert. Botschafter des Genusses wie Kevin Gaddi werden die Produkte „Ich bin Friaul“ mit viel Fachwissen zur Kenntnis bringen.

Am 28. August kann man einen historischen Zug besteigen, der die Gäste von Udine und Triest nach San Daniele bringen wird. Jedenfalls kann man sich auf genussvolle Tage freuen, die Veranstalter laden die Feinschmecker ein, dem Schinken zu huldigen.