Vom Gipfel schweift der Blick über das weite Land. Man spürt die Erhabenheit der Natur und fühlt sich winzig unter den Felswänden der Bergriesen. Gleichzeitig durchflutet einen dieses befreiende Gefühl – die Zivilisation ist irgendwie weit, weit weg. Und wie ähnlich ist das doch dem Gefühl, auf einem Schiff im offenen Meer zu schippern – ringsum nichts als Hundert Meilen Einsamkeit.

Der Alpe-Adria-Trail ist die Verbindung dieser zwei ähnlichen Gefühlswelten: In 43 Tagesetappen verändert sich auf 750 Wegkilometern die Berg- in eine Meerlandschaft. Als die Kärnten Werbung rund um Christian Kresse vor zehn Jahren den Trail aus der Taufe hob, wollte man damit die Eiswelt des Gletschers mit der sonnigen Adria verbinden. In Heiligenblut startet der Trail und führt auf bestehenden Wegen bis nach Muggia.