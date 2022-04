Auf Wegen aus uralten Zeiten in den Süden

Martin Burger legt in seinem neuen Buch eine Spurensuche auf alten Wegen vor: Von der bereits im vierten vorchristlichen Jahrhundert benutzten Straße von Aquileia nach Norikum bis zum Saumpfad über den Semmering. Ein Buch für historisch interessierte Menschen, die auch gerne wandern.



Martin Burger. Gehen auf alten Wegen in den Süden. Styria, 191 Seiten, 28 Euro © Fotograf, Verlag

Ein Roadtrip ins Herz Kroatiens



Kroatien hat sich schon längst zum Sehnsuchtsraum der Österreicher entwickelt: Helmut Luther gelingt hier eine nostalgische Reise in ein Land zwischen Altem und Neuem. Ein gut geschriebenes und gelungenes Buch, gespickt mit vielen Einzelheiten zwischen Habsburg und Nikola Tesla.





Helmut Luther. Immer der Küste nach. Amalthea, 269 Seiten, 26 Euro © Fotograf, Verlag

Zwei Klassiker im neuen Gewand



Grünlich-blaues Wasser auf 2000 Meter Seehöhe, bizarre Berge und dazu die Wolayerseehütte zum Verlieben. Das ist nur eine Station auf dem Karnischen Höhenweg. Rother legt sein Standardwerk zum Wanderklassiker neu auf. Wer weiter will, geht mit dem neu aufgelegten Buch von München nach Venedig.



Evamaria Wecker. Karnischer Höhenweg. Rother, 17,40 Euro © Fotograf, Verlag





Steuerwald/Baur. München-Venedig. Rother, 17,40 Euro © Fotograf, Verlag

Ein Inselparadies zu Fuß erkunden

Es muss nicht immer Baden sein: Eva Gruber zeigt, dass es auch anders geht. Ob der „Moon-Walk“ auf Baska, der in eine extraterrestrisch schöne Landschaft entführt, oder eine Wanderung über Lavendel-Felder auf Hvar – dieses Buch erkundet einige der schönsten Inseln Kroatiens. Mit Karten, Wegskizzen und Hintergrund-Info ist man fürs Wander-Abenteuer gerüstet.



Eva Gruber. Insel-Wandern in Kroatien. Styria, 207 Seiten, 27 Euro © Fotograf, Verlag

Beeindruckende Naturaufnahmen

Der Bildband „Unsere Alpen“ ist aus der Zusammenarbeit des Skifahrers Felix Neureuther mit Journalist Michael Ruhland entstanden. Die großartigen Aufnahmen stammen von Bernd Ritschel. Ein Blick zurück und ein Plädoyer für einen einmaligen Naturraum.

Neureuther/Ruhland. Unsere Alpen, National Geographic, 192 Seiten, 41,20 Euro.

Der gute Urlaub liegt so nah

Das so nahegelegene Grado feiert in diesem Jahr 130 Jahre Tourismus – passenderweise wurde der Reiseführer von Claudia Lux über das „Lieblingsziel im nahen Süden“ neu aufgelegt: mit vielen schönen Fotos, Must-Sees, aber auch Erkundungen in die Umgebung sowie Rezepten.