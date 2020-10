Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Badebucht in Istrien © schulzfoto - stock.adobe.com

Zwei Monate – von Mitte August bis Mitte Oktober – durften Österreicher nur mehr dann aus Kroatien in die Heimat reisen, wenn sie sich in Quarantäne begeben haben oder einen gültigen negativen PCR-Test vorweisen konnten. Seit wenigen Tagen hat die österreichische Bundesregierung mehrere Regionen Kroatiens von der Liste der Risikogebiete genommen. Die allgemeine Reisewarnung für Kroatien wurde in eine partielle für einzelne Regionen umgewandelt. PCR-Test oder Quarantäne können seither etwa für Istrien-Reisende entfallen, aber auch Zadar und Sibenik in Mitteldalmatien gelten nicht mehr als Risikogebiete.