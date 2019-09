Kleine Zeitung +

Slowenien Was man in Maribor gesehen haben muss

Maribor (er-)findet sich neu. In der Stadt an der steirischen Grenze verstehen sich alter Wein, junge Küche und lebendige Kultur. Eine Zeitreise in die Zukunft mit schillernder Vergangenheit – mit Tipps der führenden slowenischen Gourmetkritiker.