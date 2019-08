Facebook

Das kleine Dorf auf der Insel Sveti Stefan ist zur Gänze ein Hotel © AlexanderNikiforov/stock.adobe.com (Alexander Nikiforov)

So komprimiert wie in Montenegro tritt das Schöne auf dieser Welt kaum auf. Auf einer Fläche kleiner als die Steiermark schmiegen sich die goldenen Strände an tiefgrün bewaldetes Hinterland. Sandstrände sind hier übrigens im Gegensatz zum nördlichen Nachbarn Kroatien eher die Regel, Steine findet man meist nur abseits der Küste.