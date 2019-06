In der Bergwelt zwischen Tolmezzo und Pordenone findet man noch „Wildnis“ im ursprünglichsten Sinne.

© stefano/stock.adobe.com

Die Dolomiti friulane kennen viele. Aber kennen Sie Boscut di Pala oder die Costa Filador? Der in Dordolla „hängen gebliebene“ Engländer Christopher Thompson nennt in seinem sehenswerten Film - und dem gleichnamigen Buch - die friulanischen Berggebiete „The New Wild“.