Unterwegs zwischen Fischmarkt und Tito-Jacht: Rijeka wird 2020 europäische Kulturhauptstadt. Historisches Erbe, multikulturelles Flair und spannende Kulturprojekte laden an die Adria.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hafenidylle in der „Hauptstadt“ der Kvarner-Bucht © LAIF (Frank Heuer/laif)

Auf dem Weg in den Süden, zu den Inseln der Kvarner-Bucht oder zu einem Segeltörn entlang der dalmatinischen Küste, bleibt sie oft zu Unrecht unbeachteter Zwischenstopp. Doch die Stadt am Fluss, der „Hafen der Vielfalt“, wie das Motto für das Kulturhauptstadtjahr 2020 heißt, ist ein Hotspot an der Adria, der mehr als die Durchreise wert ist. Nicht umsonst hat sich die „Hauptstadt“ der Kvarner-Region gegen die kroatischen Mitbewerber Dubrovnik, Osijek und Pula als Kulturhauptstadt durchgesetzt (neben dem irischen Galway).